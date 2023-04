10 consejos para los motociclistas principiantes

Si ya te decidiste comprar una motocicleta, al igual que los automóviles hay varias cosas que debes saber y hacer antes de escaparte con ella de paseo, por lo que esta vez en Unotv.com te traemos estos 10 consejos para motociclistas principiantes, entre los que figuran elegir bien el modelo, saber usarla según el terreno y llevar equipo de seguridad.

Ya sea por su bajo gasto en combustible, sus ventajas para esquivar el tráfico o sólo porque te gustan, si elegiste una motocicleta por sobre un vehículo de cuatro ruedas hay algunas cosas que deberías hacer antes de lanzarte a las calles, aplica para los motociclistas principiantes así como ya también hay algunas recomendaciones para automovilistas primerizos.

Consejos para motociclistas principiantes

No por ser principiante olvides la seguridad en la motocicleta. Foto: Shutterstock

Aunque seguramente ya lo has escuchado hasta el cansancio, recuerda antes de todo que las motocicletas tienen sus complicaciones en cuando a conducción y que debes tener algunos cuidados para minimizar lo más posible los riesgos a la hora de andar en ella.

1. Aprende de expertos

Aunque ahora todo se puede aprender a través de videos, lo mejor es que tomes un curso en el que alguien con experiencia te enseñe de forma directa a andar en la motocicleta, pues así además de poder preguntarle cualquier duda que tengas, servirá para que te corrija cualquier error que pudieras cometer. Siempre es mejor arreglar las cosas antes de que se hagan costumbre.

Ahora que fabricantes como Honda afirman que no necesariamente debe ser un curso en una escuela dedicada al motociclismos, pues también podrías asesorarte con un motero con experiencia, con el que también podrías practicar sin la necesidad de cumplir con cierto horario.

2. Equipo de seguridad

El segundo tip para motociclistas principiantes, algo completamente necesario es el equipo de seguridad, que será lo que decida qué tan mal sales de un accidente, o si sales, al protegerte de aquellas cosas que no es posible prever y que podrían ser un riesgo para tu integridad. Recuerda que es imprescindible usar el casco.

Sin extendernos en este punto, recuerda que entre las protecciones que uses siempre que conduzcas, sin importar la distancia, están:

Casco

Guantes

Pantalón

Chamarra

Botas

Aunque también es bueno que incluyas en este punto algunos elementos reflejantes para que los demás conductores te vean siempre que estés conduciendo, pues así disminuyen también los riesgos. No se te olvide que todas las protecciones tienen tiempo de duración según su uso, en este enlace hablamos más sobre el tema.

3. Conoce tu motocicleta

Así como ocurre con los automóviles, ya que tienes tu moto lo primero que debes hacer es familiarizarte con ella, conociendo dónde está cada cosa y, sobre todo, revisando que elementos como el manillar, el asiento y los espejos estén bien ajustados, pues podrían fallarte mientras conduces.

Sobre todo, la idea es que sepas dónde están el acelerador, frenos, cambios de velocidades, clutch y claxon para que puedas usarlos automáticamente sin tener que voltear a verlos o buscarlos cuando los necesites, mientras que, si la compras de segunda mano, checa que no tenga fugas no tenga nada roto y que las llantas estén en buen estado.

Por otra parte, asegúrate de comprar una motocicleta acorde a tu nivel de experiencia, pues no solo no te ayudará a “crecer” la más cara sólo por su valor, si no que sentirás más feo si se te raya durante los primeros viajes. Además, checa que esté a tu altura, recuerda que una vez montado en ella las plantas de ambos pies deben quedar totalmente apoyadas en el suelo, además de alcanzar de forma cómoda el manillar y mandos.

4. Modérate al conducir

Otro consejo que da Honda para motociclistas principiantes es que te olvides de la vanidad y la presunción y no hagas trucos y maniobras complejas, pues lo más importante es que te vayas acostumbrando a la potencia y velocidad de tu vehículo para que a la mera hora no te sorprenda y causes un accidente o salgas herido.

También en este punto es preciso mencionar que lo ideal es que tu conducción sea predecible, así como a tú tampoco te conviene que los demás conductores te salgan con alguna sorpresa, por lo que debes evitar zigzaguear, yendo en línea y teniendo cuidado con los automóviles que darán vuelta y podían cortarte el paso. Sobre todo, usa las intermitentes para anunciar tus cambios de carril.

5. Evita distracciones

Así como también aplica para los automovilistas, evita cualquier distracción que pudiera desviar tu atención, pues ésta debe estar concentrada en el camino y los vehículos y transeúntes o bicicletas que están a tu alrededor. Sobre todo, evita platicar con tu copiloto.

6. Conduce con precaución

Aunque puede parecer similar al punto cuatro, en realidad en este la recomendación de BMW es que preveas cualquier peligro o situación que pudiera surgir, como por ejemplo, conducir lo menos posible detrás de un vehículo pesado o camión, pues te quitará visibilidad, además de que podrías no ver si frena o hace algo inesperado.

También debes tener en cuenta la distancia de mínimo dos segundos que debes dejar para frenar entre tu moto y quien circula delante de ti, además de que las manos siempre deben estar en el manillar para controlar tu moto, así como usar con cautela el acelerador.

7. Hazte visible

Aunque ya también tocamos algo del tema con el equipo de protección, recuerda que siempre debes ser visible ante los demás conductores, así que también es recomendable que enciendas siempre las luces de tu moto. Incluso algunas lo hacen automáticamente al encender el motor.

Aunque esto se hace aún más importante cuando hay niebla o está lloviendo, pues la visibilidad es todavía más baja que en condiciones normales. Y sobre todo, no le aparezcas de pronto a los demás conductores.

8. Adáptate el terreno

En la relación entre tu moto y el terreno por el que circulas lo primero que debes hacer es tener un buen manejo de los frenos, usando únicamente el freno trasero cuando circulas a menos de 30 kilómetros por hora, pues así tendrás mejor control del vehículo, mientras que a más de 30 km/h usa ambos frenos activándolos gradualmente para reducir la velocidad hasta detenerte por completo; así transferirás el peso a la llanta delantera y darás más adherencia a las ruedas.

Los fabricantes también aconsejan que tomes en cuenta que en algunas superficies como las metálicas o cubiertas con pintura, agua y aceite, lo que podría dificultarte el control de la motocicleta y el frenado o incluso hacerte derrapar.

También sería bueno que tus primeros recorridos sean por calles y lugares que ya conozcas y por los que hayas circulado ya en auto, bicicleta, patineta, patín o caminando, pues así ya conoces los tramos complicados.

Pendiente: Para subir o bajar por una pendiente lo mejor es hacerlo en primera o segunda velocidad, con revoluciones bajas, frenando con motor al descender y sin activar el clutch.

Curva: Por otro lado, recuerda entrar a las curvas totalmente abierto por el extremo opuesto a donde ésta se cierra, para después ir cerrándote a su vórtice y volver a abrirte en el otro extremo, como si pasaras de una línea externa de una letra “U” al centro volviendo después a la otra línea externa.

9. Respeta la lluvia

Además, otro aspecto que debes tener muy en cuenta es la lluvia, pues esto lo complica todo, ya que el piso estará resbaloso y el agua te dificultará la visibilidad, por lo que debes usar impermeable y mantener abierta la ventilación del casco para evitar que se empañe la mica, dejando también una distancia mayor con los otros vehículos.

Al respecto, la fabricante Italika aconseja frenar suavemente y con mayor antelación cuando está lloviendo, a fin de disminuir tu velocidad, además de pasar las curvas lo más recto posible para mantener el control.

10. conoce el reglamento

En último punto, recuerda que debes conocer por completo el reglamento de tránsito vigente en tu ciudad, así como todas las señalizaciones con las que te encontrarás en el camino para que sepas qué puedes hacer y qué no para evitar ponerte en peligro a ti y a los demás.

Por último, no está de más recordar la recomendación de Honda para motociclistas principiantes de que hagas equipo con algún motero experto, o tu instructor, y que practiquen juntos ya que entre más lo hagas mejor serás.

Tampoco está de más tener en mente que, como cualquier vehículo, tu moto necesitará mantenimiento constante, así que no dejes pasar algunas cosas como el cambio o revisión de los fluidos y el ajuste de tornillería.