5 consejos para conducir motocicleta seguro bajo la lluvia

Cuando llueve lo primero que hay que hacer es ir vertical. Foto: Shutterstock

Aunque es buena contra el calor, las cosechas y contra las sequías, la temporada de lluvias es de lo más peligroso en las calles, no importa si vas caminando o en algún transporte, mientras que en motocicleta se incrementa el peligro, por lo que esta vez en Unotv.com te traemos los cinco consejos para circular seguro en la lluvia en motocicleta, más allá de usar impermeable y no ir a alta velocidad.

Y es que, de acuerdo con aseguradoras como Mapfre, la lluvia reduce a la mitad la adherencia de las llantas en comparación con un suelo seco, incrementándose la posibilidad de sufrir algún accidente, por lo que incluso recomienda que no conduzcas cuando llueve. Aunque sabemos que no siempre es posible hacerlo, por lo que te serán útiles estos tips.

Cinco consejos para conducir seguro bajo la lluvia en moto

Antes de entrar en materia, recuerda ajustar tu forma de conducción cuando llueve, circulando a la defensiva, pues a la vez que tendrás menos visibilidad que en un día normal, los automóviles te llevarán ventaja, pues aunque también enfrentarán problemas con el agarre de los neumáticos, tienen dos ruedas más que tú para compensarlo.

1 Vístete para la ocasión

Aunque queríamos evitarlo, es imprescindible que siempre vayas preparado para manejar tu motocicleta, por lo que, si lo harás bajo la lluvia, o hay probabilidad de que así sea, vistas ropa de colores claros o que lleves algo reflejante, ya sea en la misma ropa o con un chaleco reflejante para que los demás conductores puedan verte a la distancia. Además, lleva las luces encendidas, aunque haya luz.

En este punto, también recuerda que lo ideal es que lleves un impermeable de tu talla o ropa impermeable, de preferencia de una sola pieza, para así protegerte de la lluvia, pues no hay muchas cosas peores que el conducir empapado. Especialistas como la marca Ducati aconsejan también que lleves guantes, y que el resorte quede bajo la manga para que resbale la humedad, al igual que las piernas del pantalón deben quedar afuera de las botas y no adentro, como a veces se hace cuando la parte del dobladillo es angosta.

Y en el tema de la vestimenta, falta el casco, que deberás llevar con la ventilación abierta para evitar que se te empañe la visera, o también puedes usar aditamentos especiales como el “pin lock” o esos químicos que evitan la condensación y el empañado. Lo mismo aplica para los espejos, que entre menos mojados o empañados estén, mejor.

2 Atento al camino

Por otra parte, y aunque pueda resultar repetitivo, pues también lo contemplamos en los consejos para ser un buen motociclista, está el que siempre estés atento al camino, ya sea para alcanzar a ver si un peatón cruzará la calle, si te saldrá algún automóvil en la esquina o si hay algún bache, coladera y otro obstáculo que pudiera detenerte o causarte un incidente.

Además, EVITA LOS CHARCOS lo más que puedas, pues mientras circulas no alcanzarás a ver si bajo el agua hay una coladera rota, algún clavo o si el bache es más grande que tu rueda y podrías no alcanzar a librarlo. Si por el contrario, no puedes evitarlo, pasa sobre el agua sin inclinar la moto y manteniendo la velocidad, sin acelerar ni intentar frenar, pues así prevendrás el derrape o aquaplaning, donde se pierde adherencia.

3 Modera tu manejo

Por otro lado, si bien el mantenerte atento a tu entorno es una recomendación de buen manejo, ésta debe ir acompañada por otras acciones, como el no circular a alta velocidad cuando está lloviendo o el suelo sigue mojado, así como no ir pegado a otros vehículos. Un buen tip en este punto es el manejo defensivo, que es cuando consideras que cualquier cosa a tu alrededor supone un peligro potencial para ti, estando atento a que algún coche pueda dar vuelta y cortarte el paso, por ejemplo.

También es importante, de nuevo, e incluso la marca Italika lo dice, que dejes suficiente espacio con otros autos, camionetas, camiones, motos y bicicletas, incluso más que el que siempre debes dejar, pues sólo así tendrás tiempo de frenar suavemente y con anticipación, pues recuerda que al mojarse los discos y los frenos de tu moto tardará más en responder, o incluso es posible que no funcionen en absoluto.

4 Mantente vertical

En este penúltimo punto, aunque en teoría ya lo tratamos más arriba, en condiciones húmedas es preferible que, al dar vuelta en una curva, por ejemplo, reduzcas la velocidad lo más posible en vez de inclinar la moto, pues de lo contrario perderás adherencia y sólo resbalarás. Recuerda que al tener sólo dos ruedas es imprescindible mantener el mayor contacto posible entre los neumáticos y el suelo.

Además, aunque regularmente domines eso de inclinarte al dar vuelta para estabilizar la moto, piensa que además del asunto con la calle mojada está el hecho de que al mojarte adquieres más peso y que éste podría no estar equilibrado, por lo que no sabes cómo se comportará realmente tu vehículo. Sin mencionar que podría ocurrir alguna falla mecánica inevitable en ese momento.

5 Mantenimiento

Por último, así como se aconseja en un automóvil, antes de cualquier viaje es recomendable que revises que tu motocicleta y su motor estén en buenas condiciones y con sus niveles de fluidos bien, para así evitar cualquier imprevisto o incidente.

Eso, sin olvidar que debes darle mantenimiento frecuente para que los desperfectos no se acumulen hasta llegar a un punto en el que tengas que ir de urgencia al taller y que ahí casi tengan que reconstruirla.