Los 6 tips para que el calor no te afecte al conducir tu auto

Procura que el calor no te afecte al ir en tu auto. Foto: Getty Images

Con la llegada del verano también lo hacen las olas de calor, que, con el sol, pueden hacer insoportable tu viaje en coche. Por ello, esta vez en Unotv.com te damos 6 consejos para no sufrir con el calor al conducir tu auto.

Y es que las altas temperaturas pueden causar estragos a la salud, entre los que se incluyen accidentes, pues especialistas estiman que conducir con una temperatura superior a los 35 °C al interior del coche es similar a hacerlo bajo los efectos de entre 0.5 y 0.8 gr/l de alcohol en la sangre, pues además de que se incrementan los errores, los conductores dejan de percibir alrededor del 20% de las señales de tránsito.

¿Cómo evitar los estragos del calor al conducir el auto?

Por ello, lo ideal es que tomes medidas preventivas para conducir en un día que hará mucho calor, pues recuerda que a eso tienes que agregarle que podrías quedar atrapado un rato en el tráfico, y que de por sí la cabina de tu coche se calienta y tiene temperaturas mayores a las del exterior, afectando así tu movilidad.

Recuerda que esto no sólo es por ti, sino por tus pasajeros y quienes conducen a tu alrededor, pues un error minúsculo puede desencadenar un accidente fatal. Te dejamos los consejos para manejar y no ser víctima del calor:

1. Ajusta tu horario

Como primera recomendación está que planifiques tanto tus rutas como tus horarios para evitar en lo posible que conduzcas entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es cuando hace más calor, para así evitar exponerte al sol.

Si no puedes, ya sea porque tienes un horario establecido u otras ocupaciones, podrías planificar tu ruta para que ésta sea lo más corta posible, uses vías por las que llegarás más rápido, o tienen más árboles y, por lo mismo, no estarás tanto en el sol.

[TE PUEDE INTERESAR: Tips para evitar que la ola de calor afecte tu automóvil]

2. Ropa cómoda y ligera

De igual forma, e incluso te sirve, aunque no vayas en coche, la plataforma digital Uber aconseja que te vistas con ropa ligera para que no acumules el calor y así vayas más fresco, recuerda que, por ejemplo, los colores claros absorben menos la luz del sol, mientras que los oscuros y los tejidos de algodón guardan menos el calor que expide tu cuerpo.

3. Usa el aire acondicionado

Como tercer punto, figura el que es mejor que mientras manejas traigas encendido el aire acondicionado para que refresque el ambiente. Aunque hay quienes aseguran que tampoco es bueno usarlo tan frío, pues al salir al exterior podría provocarte un golpe de calor.

Lo que sí, checa que no esté prendido el sistema antiempañante, pues para evitar la formación de hielo y humedad en la luneta trasera genera calor, que aunque quizá no sientas al frente, en el asiento del piloto, en la zona de pasajeros sube la temperatura.

4. Mantente hidratado

Además, una buena opción es que siempre lleves tu botella de agua para mantenerte hidratado y reducir las posibilidades de que te afecte el aumento de temperatura, pues recuerda que la falta de hidratación afecta el cerebro y, por lo mismo, no reaccionarás de la mejor manera.

Como obviamente, el tomar mucha agua podría darte ganas de ir al baño, sólo es cuestión de acostumbrarte a aumentar tu ingesta. También, la automotriz española Cupra recomienda hacer paradas regulares estacionándote en la sombra, lo que te permitirá no exponerte tanto al sol, descansar las piernas y, quizá, pasar a algún baño.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

5. Pendiente a los signos

Por otra parte, mantente siempre al pendiente de las señales de tu cuerpo, sobre todo si sientes mucho cansancio o fatiga, ya que podría ser un signo de deshidratación, así como la reducción de tu capacidad de razonar y reaccionar ante algún imprevisto en las calles.

A esto, súmale el sobreesfuerzo que significa ver bajo el sol de mediodía, donde tanto las láminas de los coches, como el reflejo en el piso, sobre todo cuando es de concreto hidráulico, generan mayor estrés para tus ojos.

6. Mantenimiento

Por último, y quizá el más importante a lo largo del año, es que te asegures de que tu auto se encuentra en buen estado, para lo que tienes que darle mantenimiento con frecuencia. Esto, para asegurarte de que todo se encuentra en condiciones óptimas y todo está en su lugar.

Además, checa seguido los niveles de aceite, agua, refrigerante y líquido de frenos, que registran evaporación, para evitar que el motor se caliente de más y tengas otros problemas. No olvides tampoco las llantas, pues un neumático bajo puede reducir tu velocidad y forzar la máquina, aumentándole la temperatura.