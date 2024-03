Robo de autopartes en México: cuáles son las más vulnerables y cómo cuidarlas

Faros y calaveras siempre están en las autopartes más robadas. Foto: Getty Images

Además de un accidente, algo que siempre preocupará a los automovilistas es la posibilidad de perder su vehículo, o sufrir el robo de alguna de las piezas. Ante ello puedes proteger tu inversión, por lo que en Unotv.com te decimos cuáles son las autopartes más robadas y cómo puedes evitarlo.

Ya en otras ocasiones te hemos hablado sobre las marcas y modelos automotrices más robadas en México, pero el que no se lleven el auto completo no significa que no puedas ser víctima de la delincuencia, por eso mejor prevenir.

¿Cuáles son las autopartes más robadas?

Respecto a cuáles son las partes de tu auto que es más posible que se roben mientras lo dejas estacionado, figuran varias por la facilidad que tienen para ser removidas por su acceso y la falta de protección. También tiene que ver con el precio al que podrían ofrecerlas.

De acuerdo con Inbursa Seguros, éstas son las 10 autopartes más robadas:

Catalizador

Fascias (defensas)

Faros

Retrovisores

Llantas y rines

Bolsas de aire

Volantes

Radios y sistemas de navegación

Computadoras de a bordo

Baterías

Mientras que, de acuerdo con GNP Seguros, hasta octubre de 2023 las fascias, los faros, espejos, parrillas y el cofre eran las partes automotrices más sustraídas en el país.

Que estas son sólo las partes más robadas, por lo que deberías proteger cualquiera otra que veas en riesgo de ser sustraída, como la vara que sostiene el cofre, la tapa del combustible o los tapones de las llantas, el aceite y el refrigerante, y las herramientas que llevas en la cajuela y la llanta de repuesto.

¿Cómo evitar el robo de autopartes?

Por otra parte, en cuanto a lo que puedes hacer para evitar que alguien se lleve alguna parte de tu auto, ambas aseguradoras destacan la importancia de instalar en el vehículo un sistema de alarma que te avise cuando algo está ocurriendo con el coche y, sobre todo, como un primer paso para disuadir a los delincuentes.

De igual forma, lo ideal es que siempre estaciones tu automóvil en sitios seguros y lugares bien iluminados, para que no tengan oportunidad de cometer algún ilícito con la unidad, como ocurriría en una calle poco concurrida o con mala iluminación. A esto se le sumaría el hecho de contar con un seguro que te cubra el robo de autopartes.

Mientras que, ya en acciones más físicas, Inbursa Seguros recomienda tomar fotos o video de las partes más vulnerables, como faros, llantas, catalizador y espejos, a fin de contar con imágenes que ayuden a identificarlas, por lo que también podrías ponerles alguna marca personal o grabar el Número de Identificación de Vehículo (VIN, por sus siglas en inglés).

Ello, sin olvidar también que te ayudaría la instalación de refuerzos o aditamentos de protección, como los marcos sobre los espejos laterales, seguros en los birlos de las llantas, la carcasa protectora para la computadora de a bordo, o los seguros para los botones de seguridad para faros y calaveras.

En tanto que, por último, GNP Seguros enfatiza el consejo de no confrontar al delincuente, especialmente si lleva algún arma, siendo lo mejor solicitar la ayuda de la Policía, y recabar evidencias, para después acudir al Ministerio Público y levantar la denuncia correspondiente para hacer válido el seguro.