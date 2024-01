Cinco recomendaciones de cuidado básico para tu auto nuevo

Un buen uso desde el inicio alargará la vida de tu auto nuevo. Foto: Shutterstock

Si finalmente te decidiste por comprar un auto nuevo, no dejes que tu esfuerzo se pierda y que en un par de meses parezca carcacha. Por ello, esta vez en Unotv.com te damos cinco consejos de cuidado para tu automóvil nuevo.

Y es que al pasar de un coche a otro es común continuar con los viejos vicios, que puede que nos hayan servido con el anterior, pero que pueden dañar tu nuevo automóvil, por lo que no tardará mucho en empezar a presentar problemas que pudieran llegar a afectar tu movilidad.

Los 5 consejos de cuidado para tu auto nuevo

Como ya mencionábamos, es probable que algunas de las cosas que hacías con tu coche viejo afecten al nuevo, como el lavarlo seguido, con todo y pulido, o el encenderlo y arrancar a toda marcha para alcanzar a llegar temprano al trabajo.

1. Encendido

En primer lugar, el fabricante automotriz Volkswagen resalta la importancia de dar tiempo para que la máquina se vaya ajustando, por lo que lo ideal es no forzar el motor al acelerarlo en frío.

En este sentido, la armadora recomienda calentar el motor acelerando paulatinamente. Incluso, lo mejor con los modelos desde finales de la década de 1990 es encender el vehículo y conducir a velocidad baja a media durante unos cinco minutos para que el motor se caliente y calibre cuánto combustible utilizar.

Maneja tu auto a velocidad baja por cinco minutos en lugar de dejarlo en punto muerto, o ralentí, durante 15 minutos, como se hacía antes.

2. Conducción

Mientras que, ya en el camino, el segundo consejo es el de no superar las 4 mil 500 revoluciones por minuto (RPM), a menos de que sea una emergencia, para no exigir de más al motor y retrasar su desgaste. En los motores a diésel no deberías sobrepasar las 3 mil RPM.

De igual forma, también es importante que procures conducir a una velocidad constante, pues también le afectarán los arranques y enfrenones, que, junto a la aceleración excesiva, sólo dejarán daños irreparables a corto plazo.

3. Revisión

Metiéndonos más en el aspecto de la maquinaria, otro punto importante a tener en cuenta es el de revisar que el aceite se conserve en los niveles recomendados por el fabricante. Aunque esto es algo que siempre deberás realizar, cuando tu auto aún es nuevo debes hacerlo cada 500 o mil kilómetros.

Además, esto te servirá para identificar problemas en el vehículo y poder hacer uso de la garantía, mientras que después tendrás que hacer el cambio de aceite cada 10 mil kilómetros de uso, a menos de que al revisar sus niveles lo encuentres muy sucio, lo que denotará afectaciones en el rendimiento de tu auto.

Aunque no es del motor, también deberías checar regularmente que los neumáticos estén a la presión recomendada, ya sea como lo indican las llantas, aparece en el manual de usuario o en la ficha pegada al marco, bajo la puerta del conductor.

4. Lavado

Por otra parte, cuanto recién compras un auto es aconsejable lavarlo únicamente con agua, shampoo para autos y un trapo, toalla o paño de microfibra. Recuerda no pulir ni encerar la carrocería durante las primeras semanas, pues así sólo le quitarás el barniz protector y abrillantador que trae la pintura desde la fábrica, acelerando su desgaste.

En este sentido, la automotriz surcoreana KIA aconseja no lavar tu auto para nada durante las primeras dos semanas. Esto, para aprovechar al máximo la capa transparente que protege la pintura contra los rayos UV, y que dura alrededor de 15 días sobre la carrocería.

Después de la primera quincena con tu auto, lo mejor es que lo laves a mano y con microfibra y productos especiales para automotores, a fin de evitar los arañazos y las marcas y quemaduras en la pintura.

5. Interior

Por último, de nada serviría mantener a punto la carrocería y el motor si el interior se ve desgastado desde la primera semana, por lo que KIA también recomienda sacudir y aspirar las alfombrillas y asientos para remover todo el polvo y la suciedad que hubieran quedado ahí con el uso.

Además, limpia con limpiacristales y toalla de papel el portavasos, o el salpicadero y la consola con toallitas húmedas. Las rejillas de ventilación las puedes limpiar con hisopos de algodón en seco.

Ahora sí, siguiendo estas cinco recomendaciones lograrás que tu automóvil nuevo siga pareciendo recién salido de la agencia durante más tiempo, lo que, a su vez, retrasará el que tengas que llevarlo al taller, así como la aparición de descomposturas.