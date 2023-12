¿Cómo desinfectar el auto para evitar contagios este invierno?

Lo ideal es desinfectar el auto frecuentemente. Foto: Shutterstock

Con el avance de la temporada invernal aumentan los contagios de enfermedades como la gripe, influenza y COVID-19, cuyos virus andan por cualquier sitio, por lo que lo más recomendable es desinfectar el auto frecuentemente, sobre todo si acostumbramos a subir otras personas. En Unotv.com te decimos cómo higienizarlo.

Y es que recuerda que, aunque tú no tengas ninguna enfermedad, no quiere decir que no portes el virus o que no hayas estado en contacto con alguien contagiado o con alguna superficie sucia. Además, siempre es mejor prevenir.

¿Cómo desinfectar el auto para evitar enfermedades en invierno?

Aunque desde la pandemia de COVID-19 muchos centros de autolavado ofrecen el servicio de desinfección, o “sanitización”, hacerlo frecuentemente ahí significa un gasto no contemplado y que puede llegar a ser algo, por lo que quizás prefieras hacer este proceso en casa.

1. Preparación

Para ello, el primer paso que debes hacer es sacar toda la basura de tu coche, así como los objetos que no sean imprescindibles o que uses regularmente, pues recuerda que virus como el del COVID puede adherirse a cualquier superficie y quedarse ahí algún tiempo.

Además, para llevarlo a cabo como se debe, necesitarás:

Agua y jabón

Productos con al menos 70% de alcohol

Productos para la limpieza automotriz

Spray desinfectante para el aire acondicionado

Aunque pueda parecerte común, la japonesa Toyota aconseja nunca usar productos con cloro o agua oxigenada para los interiores de tu coche, así como tampoco amoniaco en las pantallas táctiles.

2. Superficies no porosas

Ahora sí, ya que sacaste todo lo que no necesitas, es momento de limpiar las superficies sólidas, sobre todo las que usas más, como:

Tablero

Volante

Palanca de cambios

Freno de mano

Guantera

Visera

Espejos interiores

Controles de cabinas

Interior de las puertas

Aunque algunos aconsejan usar toallas desinfectantes y otros productos de limpieza para estas partes, sobre todo en la palanca, volante y tablero, la automotriz alemana Volkswagen recomienda usar sólo agua con jabón para evitar cualquier daño a las superficies.

3. Ventanas

Después toca el turno de las ventanas, que es probable que sea lo que limpias más seguido, por lo menos para ver, pero en esta ocasión deberás hacerlo también desde el interior, para lo que puedes usar líquido para ventanas. Aunque recuerda que si usas algún líquido debes hacerlo con las puertas abiertas y dejar que se ventile el auto antes de cerrar la cabina.

4. Superficies blandas

Una vez que terminaste con todas las superficies duras, es momento de pasar a las blandas, como los asientos, alfombras, tapetes y otros recubrimientos, que no sólo esconden más los virus, sino que también son más propensas a almacenar la suciedad y el polvo.

En este punto lo primero que debes hacer es pasar la aspiradora, que la estadounidense Ford recomienda hacerlo primero en el techo, pasando para hacerlo primero arriba y bajando hasta terminar con el suelo sin tapetes. Después haz lo mismo con los asientos.

Mientras que al terminar será momento de rociar las superficies blandas con algún spray desinfectante, dejándolas húmedas durante un minuto y dejándolas secar con el aire, para lo que tu auto tendrá las puertas y ventanas abiertas. Puedes lavar los tapetes o sólo echarles del spray.

5. Secar al aire

Una vez concluidos estos pasos, ya sólo queda mantener abierto el coche un rato más para permitir que el aire termine de secar cualquier elemento que hubiera quedado húmero para así evitar daños al interior de tu vehículo.

¿Y después de desinfectar el auto?

Por otra parte, no olvides desinfectar también las llaves y el control de la alarma de tu auto, así como los cinturones de seguridad y las superficies exteriores, en especial los marcos de las ventanas y las manillas de las puertas y el maletero.

En tanto que, después de haber desinfectado por completo tu automóvil Toyota recomienda lavarse las manos por al menos 20 segundos y cambiar de ropa y zapatos para evitar pasar a nuestro cuerpo cualquier infección, por lo que también es indispensable que evites tocarte la cara y los ojos hasta que tengas las manos limpias.