¿Cómo me puede afectar el calor mientras conduzco mi auto?

Manejar tu auto en el calor podría afectarte y hasta enfermarte. Foto:Shutterstock

Cada vez es más frecuente ver niveles récord de calor en nuestra ciudad, por lo que tampoco es extraño que las altas temperaturas comiencen a afectarte mientras conduces. Para que puedas prevenirlas, esta vez en Unotv.com te decimos cómo afecta el calor a la conducción.

Y es que lo de “menos” es esa clásica y odiosa sensación de sentirse como si uno fuera a quedarse pegado en todos lados, pues, aunque incómoda, regularmente no pasa de ser algo que se quita al refugiarse en un lugar más fresco o tomar algo frío. Pero hay afectaciones médicas que podría causarte una ola de calor.

¿Cómo me podría afectar el calor mientras conduzco mi auto?

Así como hay niveles en las temperaturas, hay una escala de cosas que podrías experimentar mientras circulas por la ciudad en tu coche, algunas de las cuales no notas o podría parecer algo normal, de tan frecuente, pero que a la larga podría causarte estragos.

Y es que imagínate que vas en tu auto en el trayecto de siempre entre tu trabajo y la casa, cuando de pronto quedas atrapado en el tráfico. Puede que no te ayude mucho traer encendido el aire acondicionado o la ventana abierta, cuando el calor empieza a subir a causa el rayo directo el sol que te da a través de los cristales.

[TE PUEDE INTERESAR: Trucos infalibles para refrescar tu auto sin aire acondicionado]

Conforme más tiempo pases en esta escena, a causa de las afectaciones de la temperatura ambiental alta a tu hipotálamo, tu cuerpo comenzará a experimentar:

Apatía

Fatiga

Cansancio

Somnolencia

Agresividad

Falta de concentración y atención

Como ya mencionamos, podrías no tener todas o no darte cuenta de que las tienes, hasta que haces conciencia. Igual y aquel automovilista con quien te peleaste a claxonazos no se te metió a propósito y fue el calor lo que te hizo reaccionar así.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Enfermedades por el calor

Después de estos estados de ánimo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) refiere que podrían llegar algunas afecciones médicas relacionadas con el calor. Los anteriores podrían ser, o no, síntomas de éstas, pero que sin duda podrían afectar tu conducción, por lo que tendrás que tomar algunas medidas al respecto, sobre todo si ésta tiene que ver con tu sustento.

Así, entre las enfermedades que podrías sufrir a causa de las altas temperaturas mientras circulas en tu coche, de acuerdo con la institución, figuran:

Dolor de cabeza

Deshidratación

Golpes de calor

Infecciones en ojos y oídos Lagrimeo Conjuntivitis Picor

Afecciones gastrointestinales

Alteraciones del sueño

Ante ello, especialistas recomiendan, además de seguir las medidas de prevención al conducir en época de calor, detenerte cada dos horas y tomar alguna bebida hidratante mientras manejas, así como usar siempre lentes de sol para que la luz no te afecte en los ojos.

En tanto que tampoco olvides que las comidas ligeras, como frutas y ensaladas, y las bebidas sin alcohol pueden ayudarte a no perecer ante las altas temperaturas, pues las comidas copiosas tienden a causar somnolencia por el proceso de la digestión.