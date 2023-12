¿Debo escuchar música mientras voy en motocicleta o bicicleta?

¿Qué tan favorable es oir música en motocicleta o bicicleta?. Foto: Shutterstock

Seguramente te gusta ir escuchando música al rodar, ya sea para relajarte o para que no te sea tedioso el recorrido, pero ¿en realidad debemos ir escuchando música mientras conducimos nuestra motocicleta o bicicleta? En Unotv.com te lo decimos.

Y es que en este tema hay muchas opiniones, pues mientras para algunas personas el uso de la bicicleta es meramente deportivo o lúdico, para otros es un medio de transporte necesario, al igual que la motocicleta, además de que también tiene mucho que ver dónde las utilizamos.

¿Debo escuchar música mientras circulo en moto o bicicleta?

De antemano, y como todo en cuanto a movilidad, siempre debes velar por tu seguridad y la de los demás conductores a tu alrededor, por lo que lo más aconsejable es evitar hacer algo que te perjudicará a ti o a los otros, aparte que siempre tienes que portar tu equipo de protección.

Bicicleta

Aunque al andar en bicicleta el escuchar música ayuda a mantener el ritmo constante y a que el estrés del camino no nos afecte, los vehículos de dos ruedas requieren de la toma de decisiones con mayor rapidez, además de que son más los riesgos a los que nos enfrentamos al circular, por lo que debemos permanecer alertas.

En este sentido, lo primero es diferenciar en dónde rodaremos, pues si será una pista, digamos al interior de un parque o deportivo, que ya conocemos y donde no encontraremos peligros pues no habrá muchos conductores con nosotros, entonces no habría tanto problema con hacerlo acompañados por nuestra música favorita.

Sin embargo, si donde usaremos la bicicleta es en una ciclovía urbana o en la calle, entre otros vehículos y peatones, entonces lamentamos decirte que no deberías escuchar música con audífonos.

Esto lo aconseja incluso la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México en su “Guía Ciclista de la CDMX”, donde en su apartado “Yo nunca, nunca” destaca que los ciclistas no deben usar audífonos que los aíslen de los sonidos viales a su alrededor, pues no sabrían si se acerca un automóvil o incluso otra bicicleta, o si hay algún otro peligro.

Al respecto, especialistas en ciclismo también apuntan que el usar sólo uno de los audífonos nos quita un oído para escuchar el entorno, así como la percepción tridimensional y de localización del origen de los sonidos a nuestro alrededor.

Incluso, lo mismo ocurre en el caso de que acostumbremos pedalear en montaña y off road como entrenamiento, pues esta distracción podría sernos perjudicial, casi por lo mismo que lo es en un entorno urbano.

Y es que como refiere el portal de ciclismo Ruedas Gordas refiere que, si bien en medio del bosque no tendremos que escuchar si hay algún coche cerca, la mera distracción nos quitará concentración que necesitaremos para esquivar raíces o rocas y mantener el camino, por lo que aconsejan en este caso mejor dedicarnos a pedalear.

Además, destaca que el tipo de música que escuchemos influirá en nuestra resistencia, y es que si bien alguna canción energética nos animará a pedalear con fuerza para subir una pendiente, o a hacer la ruta con velocidad, nuestro cerebro estará tan concentrado en seguir el ritmo que escuchamos, que no nos daremos cuenta cuando agotemos las fuerzas, lo que podría llevar a un sobreesfuerzo, con todas sus consecuencias.

Aunque mientras en España está prohibido usar audífonos para escuchar música mientras se circula en bicicleta, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México únicamente restringe la manipulación del “teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación o de audio mientras el vehículo esté en movimiento, cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido”.

Motocicleta

Por otra parte, en el caso de las motocicletas ocurre algo similar, pues de entrada siempre debes portar el casco, lo que impide el uso de los audífonos de diadema, mientras que tampoco es recomendable el uso de los que se colocan dentro del oído, pues también te aislarán del entorno y de posibles accidentes.

Además, ocurre lo mismo que con las bicicletas, en países como España está prohibido el uso de manos libres y otros accesorios de audio, permitiéndose únicamente los dispositivos de comunicación integrados en el casco que no te quitarán la noción de lo que pasa a tu alrededor.

Mientras que en la CDMX sólo está prohibido hasta el momento el uso del teléfono celular u otros dispositivos de comunicación con el vehículo en movimiento, aunque en este caso también se añade a la restricción el uso de parlantes o el ruido excesivo con música.

En tanto que en ambos casos, si te has decidido por escuchar música mientras circulas, lo mejor es que primero revises la legislación vial de tu localidad para ver si está permitido. Además, hay otros dispositivos como los audífonos por vibración o los de diadema deportiva, que te dejarán libres los oídos y no te aislarán tanto, aunque la distracción ahí seguirá.