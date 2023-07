No dependas de talleres, ¿cuáles son las herramientas básicas de todo motociclista?

No importa si apenas iniciarás o si ya tienes experiencia, lo ideal es que al andar en motocicleta puedas solucionar algún desperfecto en caso de tener algún incidente, como una ponchadura o un desajuste mecánico, por lo que es importante que lleves lo necesario, por eso en Unotv.com te traemos las herramientas básicas de todo motociclista.

Y es que, aunque en la ciudad no tienes que recorrer mucho para encontrar un taller o alguien que te pueda ayudar con un desperfecto, lo mejor es que puedas atenderlo tú mismo, pues podría ser que ese día no abra el taller, o sea muy temprano. Además, a diferencia de otros vehículos, tienes la ventaja de no tener que ir cargando tú con la herramienta.

Herramientas básicas de todo motociclista

Si hablamos de las herramientas que necesitas para tener a punto a tu moto, necesitarías paquete como los que los abuelos llevaban en la cajuela del coche, lo que obviamente sería demasiado estorboso en tu caso, por lo que nos ajustaremos sólo a lo básico, aunque éstas no te eliminarán la necesidad de contar con tu equipo de protección.

Llaves

En este punto, es aconsejable que cargues, según el modelo de tu moto, con las tres llaves hexagonales y las tres tipo Allen más comunes que pudieras necesitar, en caso de tener que ajustar alguna tuerca o tornillo.

Incluso hay algunos kits con tres o cuatro calibres diferentes, sólo tienes que verificar que te funcionen. También podría servirte alguna de las cajas con “matracas”, de las que hasta puedes encontrar con dados exagonales y las puntas tipo Allen.

Desarmadores

Además, tampoco debes olvidar llevar al menos un desarmador de cruz y uno plano, por si requieres para apretar o aflojar algún tornillo, o hacer palanca para ajustar alguna de las partes móviles de tu moto. Aunque en este caso quizá podría convenirte algún destornillador de extensión media, también existen algunos que incorporan en la misma herramienta ambas puntas.

Perico

Aunque hablando de las cosas más básicas que debes cargar, tampoco te puede faltar la llave de perico, pues hay ocasiones en las que los otros tipos de llave no te funcionarán como necesitas y deberás “subir el nivel”, lo que podrás hacer con un perico que podrás ajustar a lo que necesitas, sobre todo para aquellas tuercas cuyo calibre no contemplan tus otras llaves, o no te da el ángulo.

Algunas herramientas te sacarán de apuros al andar en moto. Foto: Shutterstock

Otras

Mientras que, por otro lado, un buen consejo es cargar siempre con un kit para ponchaduras, que además de traer lo necesario para reparar una ponchadura, en el caso de las llantas con cámara, el inflallantas te servirá para devolver a tus neumáticos la presión necesaria para seguir rodando, al menos hasta un taller o vulcanizadora donde te las reparen definitivamente.

Tampoco puede faltarte la cinta plateada, de esas gruesas que se usan para todo tipo de reparaciones, y con la que podrás atar componentes sueltos, aislar algún cable pelado o sellar alguna fuga en una de las mangueras. También podrían servirte los cinchos de plástico, pero es más versátil la cinta adhesiva.