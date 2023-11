¿Para qué sirve el botón de recirculación de aire del auto y cuándo usarlo?

La recirculación de aire del auto sólo se usa por 10 minutos. Foto: Shutterstock

Es probable que, aunque hayas notado esta función, no la hayas utilizado a pesar de que puede resultar muy práctica, así que esta vez en Unotv.com te contamos para qué sirve el botón de recirculación del aire del auto y cuándo hay que usarlo.

Aunque hay que destacar que, si eres de las personas a las que no les gusta usar el aire acondicionado, es probable que esta función “oculta” de tu carro no te vaya a resultar tan útil, o no quieras aprovecharlo. Aunque deberías probarlo.

Mientras que una de sus ventajas, además de las que veremos más adelante, es que la mayoría de los vehículos automotores cuentan con este botón, si no es que todos, pues además de brindar comodidad adiciona a la seguridad física del conductor y sus pasajeros. Además de beneficiar al medio ambiente y a la movilidad, pues reduce el consumo de combustible

¿Para qué sirve el botón de recirculación del aire del auto?

De entrada, por si no lo conoces, el de recirculación del aire es ese botón ubicado en el área del aire acondicionado con la silueta de un automóvil y una flecha circular dentro, o varias señalando hacia el interior.

El botón de recirculación del aire se diferencia del desempañante porque en este último las flechas son onduladas y entran a un rectángulo o a la silueta de un parabrisas.

Ahora bien, de acuerdo con la automotriz estadounidense Ford, este botón sirve para cerrar las rejillas de ventilación exterior y en su lugar el sistema aprovecha el aire que ya está adentro de la cabina.

Mientras que su función principal es evitar la entrada del aire exterior, así como sus contaminantes, gases y polvo para evitar que éstos lleguen a la cabina y puedan dañar a los tripulantes, mientras que también evita la entrada de los gases salientes del escape de tu coche. Además de que también ayuda a enfriar más rápido su interior.

Y es que de acuerdo con la armadora, así como el club del automovilista español RACE, como deja de recibir el aire caliente de afuera, el aire acondicionado enfría el que ya está en el habitáculo, por lo que en cada ciclo iniciará a una temperatura menor, lo que a su vez se reflejará en un ambiente interior más fresco.

¿Cómo enfriar más rápido el auto con la recirculación del aire?

En este sentido, RACE destaca que, para hacer uso de esta función durante un día caluroso, lo primero que se debe hacer es bajar las ventanas para bajar un poco la temperatura. Algunos hacen esta acción mientras calientan el auto, una medida negativa sobre la que te hablamos aquí.

Después, debemos encender el aire acondicionado para empezar a enfriar el aire que entra a nuestro automóvil. Tras unos minutos se puede volver a subir las ventanas, para después activar el botón de recirculación del aire, lo que ayudará a que la cabina llegue a la temperatura promedio de 21 a 23 grados Celsius, la ideal para conducir.

¿Cuándo se debe usar el botón de recirculación del aire?

Por otro lado, aunque sí tiene algunos beneficios, no siempre se debe o puede usar el botón de recirculación del aire, pues en algunos escenarios podría resultar contraproducente.

Al respecto, Ford afirma que lo ideal es usarlo en días calurosos, por lo que ya explicamos antes, mientras que cuando la temperatura exterior es demasiado baja podría generarse humedad al interior de la cabina, empañando los cristales, lo que a su vez te reducirá la visibilidad.

Aunque el RACE español apunta que cuando hace frío afuera la activación de este botón también te puede ayudar a calentar la cabina más rápido, pues el aire acondicionado actuará sobre el ambiente del interior y no con la temperatura externa.

Lo que sí, debido a que el aire del habitáculo no es filtrado, a diferencia del que el auto jala del exterior, en la mayoría de los automóviles esta función de desactiva automáticamente a los 10 minutos, pues después de ese tiempo estarías respirando un aire viciado.

Además, ambas instituciones recomiendan que, si no se desactiva por sí mismo, tú deberías hacerlo de forma manual en los mismos 10 minutos para evitar tanto el respirar el aire viciado como el que la humedad llegue a empañar los cristales, lo que además generará bacterias en la parte interna del sistema del aire acondicionado que después podrías respirar.

En tanto que, como ya dijimos, como tercer beneficio con la activación de este botón destaca un consumo menor de combustible, pues al no forzar el sistema del aire acondicionado no requerirá de más gasolina para generar la energía necesaria para su funcionamiento.