¿Qué es el aquaplaning al conducir, que hacer y cómo evitarlo en 3 pasos?

El aquaplaning es causado por el agua y la velocidad. Foto: Getty Images

Ya sea que circules en auto o en un vehículo de dos ruedas como una moto o bicicleta, las lluvias y lloviznas siempre supondrán riesgos para ti como conductor. Uno de ellos es el aquaplaning, sobre el que esta vez en Unotv.com te decimos ¿qué es y qué hacer para prevenirlo?

Como sabrás, independientemente de su intensidad, la lluvia tiene diferentes efectos sobre tu conducción, pues por un lado el agua sobre el parabrisas podría disminuir o impedirte la visión sobre tu alrededor y otros automóviles, mientras es posible que el viento fuerte te empuje hacia los costados o hasta dificulte tu avance y así, afectar tu movilidad.

¿Qué es el aquaplaning?

Sin embargo, entre los efectos destaca el de la reducción de fricción propia de una superficie húmeda, además de que impedirá que los neumáticos se adhieran como deberían. Estos factores son los causantes del aquaplaning, que según el fabricante automotriz Ford es el fenómeno en el que los neumáticos pierden adherencia, lo que da la sensación de flotar.

A la par, la fundación Mapfre destaca que el aquaplaning ocurre cuando el conductor pierde el control del automóvil, mientras que ambos coinciden en sus peligros y que puede llegar a tener consecuencias fatales.

Y es que para que este ocurra se necesitan dos factores:

Grosor de agua sobre la que circulamos

Velocidad del vehículo

Como ya dijimos, cuando ocurre este fenómeno los neumáticos tienen poco agarre sobre el pavimento, por lo que es muy fácil girar el volante y, por lo mismo, perder el control sobre la dirección en la que vamos. Dicho de forma sencilla, el primer síntoma del aquaplaning es como si las llantas delanteras rodaran sobre una placa de hielo. Que aunque es diferente a cuando el agua acumulada en la vía mueve tu auto en una inundación, se debe actuar de forma similar.

¿Qué hacer ante el aquaplaning?

Por otra parte, y como primer consejo, como en toda crisis, lo importante es tratar de conservar la calma, pues tendrás que tomar decisiones y hacerlas rápido, destacando además la importancia de no realizar ningún movimiento brusco.

Si detectas que tu auto está haciendo aquaplaning mientras circulas en línea recta, tanto Ford como Mapfre recalcan que lo inicial es mantener fijo el volante, liberando el acelerador para que el vehículo vaya perdiendo velocidad por sí solo. Recuerda mantener el volante lo más firme posible hasta que las ruedas recuperen el agarre.

Mientras que, si por el contrario esto ocurre al ir en una curva, de igual forma deberás soltar el acelerador para que el auto continúe con la marcha que ya llevaba. A la par, trata de continuar con el volante la trayectoria de la curva, sin movimientos bruscos.

Lo que NUNCA debes hacer en estos casos, es meter el freno al sentir que el auto se patina, pues además de que afectarás el sistema de frenos, las llantas se bloquearán al entrar nuevamente en contacto con el suelo, lo que hará que pierda el control del vehículo con las consecuencias que querías evitar.

¿Cómo evitar el aquaplaning?

Como ya mencionamos, el accionar los frenos siempre resultará contraproducente cuando se trata de aquaplaning, pues recuerda que prácticamente tu auto estará flotando sobre el suelo, por lo que hay cosas que sí puedes hacer para evitarlo.

Mesura

De entrada, cuando llueve lo ideal es que circules a velocidad moderada, pues no sabes si perderás visibilidad, si otro automóvil no alcanzará a verte, si sufrirás aquaplaning, si el agua te impedirá ver un bache en el que caerás, o si simplemente los frenos no funcionarán y no alcanzarás a frenar cuando tengas que hacerlo.

En este sentido, algunos especialistas aseguran que al entrar en un charco lo mejor es mantener la velocidad con la que entras al agua, hasta que sales de éste, haciendo lo mismo con la dirección.

Control

Como seguimiento al punto anterior, es importante que cuando el suelo esté húmedo evites los movimientos bruscos para evitar patinar.

Además, anticípate a las causas viendo lo más lejos que puedas sobre el camino para ver desde antes cualquier charco.

Mantenimiento

En tanto que, por último, es indispensable que siempre te cerciores de que las llantas tengan la presión y la profundidad del dibujo adecuados, pues recuerda que de lo contrario los neumáticos irán perdiendo agarre sobre el suelo, o su capacidad para echar el agua hacia afuera del vehículo, en vez de succionarla y provocar el aquaplaning.