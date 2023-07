¿Qué hacer si se inunda el camino mientras manejas tu auto?

Además de dañar tu auto, una inundación podría arrastrarte. Foto: Shutterstock

Si de por sí la lluvia puede llegar a dañar tu auto, podría ser peor si quedas atrapado en una zona inundada. Por lo que en esta ocasión en Unotv.com te traemos algunos consejos en caso de inundación mientras manejas, siendo el principal que busques resguardo.

Hay que destacar que la mayoría de los vehículos sólo están hechos para soportar un nivel de agua de entre 20 y 25 centímetros, antes de que empiece a entrar a la cabina y a la zona del motor. Por lo que, rebasada esa altura, no tardará mucho en empeorar la situación.

Además, una de las primeras afectaciones que podría experimentar en una inundación es que al pasar de esos centímetros la misma corriente de agua arrastre tu auto. Con lo que hasta podrías perder el control antes de que éste se apague.

¿Qué hacer durante una inundación mientras manejo?

Seguramente has visto que cada que inicia la temporada de lluvias, o de que se anuncian precipitaciones pluviales por un huracán, donde se prevén niveles altos, las autoridades recomiendan no salir a la calle durante este tiempo. Aunque resultaría útil, sabemos que no siempre es posible evitar el exterior, a sea por trabajo o la escuela. Así que mejor sigue las siguientes recomendaciones:

Antes

Si es forzoso que manejes bajo la lluvia, hay cosas que puedes hacer para reducir los riesgos desde antes de que entres a una zona inundada. Entre ellas no circular a alta velocidad, pues el suelo húmedo o mojado lo hacen más resbaloso y reducen la adherencia de los neumáticos, haciéndote patinar.

Además, de seguir por caminos mojados, o donde ya comienza a acumularse el agua podrías no alcanzar a ver peligros en la calle, como una coladera rota o abierta, un bache o algún tronco que dañarán tu auto o te detendrán de lleno. Si éstos lo maltratan en condiciones normales, imagínate bajo la lluvia donde además tienes menos visibilidad.

Mientras que al circular rápido podría hacer que el agua de suelo entre al motor, el escape o las partes eléctricas de tu coche, causando a su vez fallas mecánicas que podrían ser severas e inmovilizar tu auto.

Durante

Ahora que si ya está inundado por donde vas, o es inminente que ocurrirá, lo que regularmente sucede en pasos deprimidos, busca salir de ahí. Lo más indicado, aunque podría resultarte difícil, es que apagues el coche y lo dejes ahí para alcanzar a ponerte a salvo. De quedar atrapado tendrías que subirte después al techo y esperar a que alguien te rescate, lo que podría tardar.

Obviamente, si vas por una avenida y ves que ya está alto el nivel del agua, o que sigue subiendo, no sigas avanzando pues sólo complicarás las cosas, oríllate, apágalo y bájate antes de que no puedas salir.

Una vez apagado el vehículo, o de que se haya apagado solo, y aunque haya bajado el nivel del agua, no intentes encenderlo después de que el nivel sobrepasó los 20 centímetros de altura. Espera hasta que la aseguradora o las autoridades te lo indiquen. Pues la humedad podría haber entrado al motor y no sabes si hay cortos o daños en el cableado eléctrico.

Incluso hay quienes aconsejan desconectar la batería después de que el auto fue rescatado del agua, para evitar cortocircuitos o afectaciones mayores, sobre todo durante el trayecto a su revisión.

Después

Ahora que, una vez fuera del agua, ya sea que el nivel bajara por completo o que te hayan ayudado a salir de ahí, es imprescindible una revisión para evaluar los daños que dejó la lluvia en tu vehículo. Además de la corrosión de la estructura, acelerada por la sal que pudiera haber en el agua, es probable que haya que drenar el aceite y los líquidos de transmisión y lubricante para evitar que el agua entre al motor, donde podría dañar las bielas o los cilindros, o incluso la transmisión, ya en la parte exterior del “corazón”.

Probablemente tu seguro requiera que lleves el vehículo a uno de sus talleres, o uno de tu elección, para verificar que el incidente no pasó a mayores o en su caso ver qué tan graves son los daños.

Y es que mientras la humedad y el sodio en el agua dañan las partes electromecánicas, especialistas como el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) de Colombia, estiman que el lodo de las inundaciones afectará principalmente los frenos, alternadores y áreas eléctricas, ubicadas tanto en la parte inferior del vehículo como en la zona del tablero.

Aunque tampoco puedes dejar de lado la limpieza externa para reducir los daños en la pintura y la lámina, así como la interna, en caso de que haya entrado agua a la cabina, para evitar las infecciones a causa del agua estancada.

En tanto que, aunque no llueva deberías revisar la póliza de tu automóvil para asegurarte de que cubra siniestros por lluvia, y de paso saber ante qué sí y ante qué no te apoyarán, para saber cómo puedes resolver la situación, pues de entrada necesitarás una grúa para mover tu auto tras una inundación.