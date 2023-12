¿Qué son los clics metálicos que se oyen después de apagar el auto?

Si alguna vez has notado que al apagar tu automóvil se escuchan unos clics metálicos, similares a gotas cayendo sobre el metal, como si tuviera una especie de reloj, no te preocupes, pues no se trata de nada malo. Esta vez en Unotv.com te decimos por qué son esos clics metálicos en tu coche.

Antes de entrar en tema, ten en cuenta que los ruidos provenientes de tu carro podrían deberse a diversas razones, y a veces hasta ser indicio de un problema, por lo que en este enlace te dejamos seis ruidos a los que debes hacer caso y tomar acciones preventivas.

¿Qué son los clics metálicos en el auto después de conducir?

Sin embargo, así como hay cosas extrañas en tu automóvil, hay ruidos que son totalmente normales, como los clics metálicos sobre los que te hablaremos hoy, que se escuchan sólo después de conducir un rato, sobre todo cuando se calentó el vehículo. No todos afectarán tu movilidad

Incluso, el Real Automóvil Club de España (RACE) refiere que estos ruidos no sólo son normales, sino que están íntimamente relacionados con la forma en que están construidos los automotores, por lo que no los escucharás en un automóvil eléctrico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Y es que estos sonidos salen de la parte baja del motor y el escape, de ahí que parezca que son emitidos por todo el vehículo, a diferencia, por ejemplo, del característico chirrido de una banda floja, que está totalmente focalizado.

Ello, debido a que la combustión de la mezcla de combustible y aire causan que la temperatura aumente en el motor, y luego hasta el escape con la salida de los gases remanentes, lo que sube la temperatura en esta parte del auto hasta los 700 °C, que bajan casi de forma inmediata a los 450 °C una vez que apagas el auto.

Asimismo, la temperatura tan alta hace que las partes metálicas se expandan, mientras que la fricción hace que algunas hasta se “peguen” entre ellas debido a la estática, por lo que los ruidos que se escuchan son sólo esas piezas volviendo a su forma y tamaño original.

Tampoco te preocupes porque tu coche se desarme o que se caliente tanto que queden pegados los metales, pues hablamos de tan solo micras en este desplazamiento, además de que está contemplado desde su diseño y fabricación.

A veces resulta difícil ubicar los clics metálicos de tu auto. Foto: Shutterstock

Otras razones para estos ruidos en tu automóvil

De igual forma, la aseguradora española Mapfre también destaca que estos ruidos, similares al goteo sobre el metal, pueden deberse a que se antes de apagar el auto se activó la regeneración automática del filtro de partículas, que sube la temperatura de la combustión para quemar los fragmentos de carbón pegados a lo largo del escape, para así limpiarlo desde el interior.

Este método, que puede hacerse tanto automáticamente como manualmente, por lo regular se activa por si solo al circular en carretera, cuando el motor alcanza las 2 mil 500 revoluciones por minuto, por lo que son entendibles las modificaciones en la estructura metálica de tu coche bajo temperaturas tan altas, que también alcanzará cuando corres en la ciudad o pasas mucho tiempo atrapado en el tráfico.

En tanto que tampoco escucharás siempre estos ruidos, pues su aparición se debe a diversos factores, como cuánto se calentó el motor, la temperatura exterior y la humedad en el ambiente. Aunque si ya lo escuchas cuando todavía está frío tu auto, o mientras circulas, mejor llévalo a revisión, pues al ser constante podría deberse también a la rotura en alguna de las bridas que sujetan el tubo de escape, por lo que vibraría sin control.