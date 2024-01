Qué son los puntos negros del parabrisas del auto y sus tres funciones

Al ser puntos evitan la distorsión visual al conducir tu auto. Foto: Shutterstock

Seguramente has notado que los parabrisas, lunetas y hasta algunas ventanas de autos, camionetas y camiones tienen una serie de puntos negros que salen de una franja del mismo color que rodea los cristales. Si te lo has preguntado, esta vez en Unotv.com te contamos qué son y para qué sirven los puntos negros del parabrisas.

Si, por el contrario, no los has notado, es normal, pues no están relacionados directamente con tu conducción ni con lo que hace que tu coche te lleve hasta tu destino. De hecho, es su existencia lo que hace que ni los notes, pues de lo contrario sería muy peligroso manejar.

En el mundo automotriz se le conoce como la banda frita, o frit band, debido a sus características y funcionalidad.

¿Qué son los puntos negros del parabrisas?

Antes de llegar al por qué resultaría muy difícil usar tu coche, hay que recordar algunos aspectos básicos sobre su estructura, como que el parabrisas está compuesto por dos capas de vidrio unidas por Butiral de Polivinilo (PVB), lo que evita que éste estalle en mil pedazos durante un accidente, dañando al conductor.

Además de darle mayor resistencia, la doble capa aísla en buena medida la cabina del ruido exterior y bloquea los rayos ultravioleta (UV), de ahí que, aunque se sienta el sol y el calor mientras conduces, no es lo mismo que si estuvieras afuera del auto.

¿Para qué sirven los puntos negros del parabrisas?

Por otra parte, respecto a la utilidad que tienen estos puntos negros y la franja cerámica en los cristales, destacan tres grandes usos:

Aislante

En primer lugar, y relacionado directamente con la composición de los parabrisas, destaca su uso como aislante, pues mientras que esta franja negra está hecha de pintura cerámica, impide el contacto del exterior con ese pegamento, manteniendo unidas ambas capas de cristal. De lo contrario, tanto las temperaturas extremas como el agua acabarían con éste.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Soporte

De igual forma, mientras el recubrimiento externo impide que el frío y calor extremos dañen el pegamento y los bordes, la capa interior sirve de base para el pegamento con el que estos cristales son adheridos al marco metálico del coche.

Ello, debido a que su composición impide que factores externos debiliten el pegamento, por lo que los cristales duran más tiempo en su lugar.

Forma

Por último, y quizá su función más relevante, es que la banda frita es colocada desde el proceso de fabricación del parabrisas, justo después de unir y pegar las dos capas de cristal, debido a que soporta temperaturas altas y que, incluso puede llegar a éstas con mayor rapidez.

Y es que debido a que en un inicio se calienta más rápida la pintura negra de la frit band, es que los fabricantes pueden darle esa forma curva como lente al vidrio sin que éste se rompa ni tenga distorsión óptica.

Mientras que, de acuerdo con la aseguradora española Mapfre, la franja negra se convierte en cientos de puntos para hacer una transición fluida entre la parte oscura y el vidrio, a fin de facilitar la visión del conductor.

En tanto que, como también refiere, la forma de puntos, en comparación con líneas, distribuye mejor el calor durante la fabricación, evitando también así la distorsión óptica.