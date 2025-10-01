GENERANDO AUDIO...

La etóloga inglesa Jane Goodall murió a los 91 años debido a causas naturales, la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025, considerada como la pionera en el estudio de chimpancés salvajes. Al momento de su fallecimiento se encontraba en California, Estados Unidos, como parte de su gira de oraciones.

El instituto que llevaba su nombre confirmó la noticia a través de su cuenta en Instagram, donde resaltó que sus descubrimientos como etóloga revolucionaron la ciencia:

ONU recuerda a Jane Goodall

La Organización de las Naciones Unidas también compartió el deceso de Jane Goodall y la recordó como mensajera de la paz de la ONU:

¿Quién fue Jane Goodall?

Nació el 3 de abril de 1934, en Reino Unido, aunque primero se le registró al nacer como Valerie Jane Morris Goodall. Enseguida, cuatro datos sobre ella:

Pionera en el estudio de los chimpancés salvajes

Apasionada de África y los animales, viajó a Kenia en 1957, donde trabajó como secretaria y conoció al paleontólogo Louis Leakey. Él la invitó a colaborar en sus investigaciones y, tras un periodo de formación en Londres, organizó su llegada a la Reserva de Gombe Stream en Tanzania en 1960, acompañada de su madre.

Allí realizó descubrimientos revolucionarios sobre la conducta de los chimpancés, lo que le permitió ingresar a la Universidad de Cambridge sin título universitario previo. En 1965 obtuvo su doctorado en etología con una tesis sobre los primeros cinco años de su investigación.

Investigación en el Parque nacional Gombe Stream

Jane Goodall revolucionó el estudio de los chimpancés desde 1960 en Gombe, Tanzania. Sin formación académica formal, observó sus personalidades únicas y conductas sociales como abrazos, besos y juegos, demostrando similitudes emocionales e intelectuales con los humanos.

También descubrió que fabricaban y usaban herramientas para obtener termitas, lo que rompió la creencia de que sólo los humanos podían hacerlo. Además, halló comportamientos agresivos, como la caza de colobos y actos violentos dentro de los grupos, incluyendo infanticidio y canibalismo.

Sus estudios mostraron tanto el lado afectuoso como el brutal de los chimpancés, transformando el conocimiento científico y redefiniendo la relación humano-animal.

Instituto Jane Goodall

En 1977, Jane Goodall fundó el Instituto Jane Goodall (IJG) para proteger a los chimpancés y sus hábitats, con 30 oficinas en el mundo y el programa juvenil Roots & Shoots, presente en más de 60 países.

En los 90, se creó un centro en la Universidad de Minnesota para organizar sus archivos, que luego fueron trasladados a la Universidad de Duke. Dedicada a la conservación, Goodall viajaba gran parte del año promoviendo su causa y forma parte del consejo del santuario Save the Chimps en Florida.

Su activismo

Jane Goodall fue presidenta de Advocates for Animals, organización contra el uso de animales en experimentos, zoológicos y granjas. Como vegetariana, defendió esta dieta por razones éticas, ambientales y de salud, señalando la inteligencia y dignidad de los animales de granja.

En 2008 impartió la cátedra Motivo de esperanza y renunció a su cargo en Advocates for Animals por su agenda. Fue embajadora de Disney Nature, madrina de Population Matters y apoyó al grupo australiano Voiceless. Criticó a Air France y al NIH por maltrato a monos. También respaldó al Partido Verde británico y se opuso a la caza de zorros.