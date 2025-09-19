Muere Julieta Fierro, ¿quién fue la astrónoma que deseaba ser cirquera?

GENERANDO AUDIO...

Julieta Fierro

Julieta Fierro Gossman falleció este viernes a los 77 años de edad, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México. Fierro fue una reconocida astrónoma mexicana, investigadora de la UNAM y una de las divulgadoras científicas más influyentes del país. Aunque soñaba con ser cirquera, terminó dedicando su vida a acercar el universo a niñas, niños y jóvenes, a través de libros, programas de televisión, conferencias y hasta actos teatrales.

Fierro nació el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y más tarde se especializó en astrofísica. Desde ahí comenzó un camino que la llevó a romper estereotipos dentro de la ciencia, no solo como mujer en un campo históricamente dominado por hombres, sino por su enfoque disruptivo, creativo y profundamente humano.

“La ciencia y la imaginación no están peleadas. De hecho, se necesitan”, decía Fierro, quien nunca dejó de aprender ni de enseñar. La UNAM le dedicó innumerables artículos e ilustraciones por su labor en la divulgación de la ciencia.

¿Quién fue Julieta Fierro y por qué fue tan importante?

Julieta Fierro fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias, pero su mayor legado está fuera del aula, ya que fue una verdadera pionera de la divulgación científica en México.

Publicó más de 40 libros, muchos de ellos dirigidos al público infantil y juvenil. También participó en la elaboración de materiales escolares de ciencia para niveles preescolar y secundaria, buscando que el aprendizaje fuera divertido y cercano.

Su pasión por compartir el conocimiento la llevó a colaborar con medios como Canal Once, donde condujo programas como Sofía Luna, agente especial. Además, ofreció miles de conferencias en escuelas, plazas públicas y ferias de ciencia, muchas veces caracterizada o usando objetos lúdicos para explicar conceptos complejos.

“La ciencia no tiene por qué ser aburrida. Todo el mundo tiene derecho a entenderla”. Julieta Fierro

Reconocimientos a su trayectoria científica y humana

A lo largo de su carrera, Fierro recibió numerosos premios y reconocimientos tanto en México como a nivel internacional. Entre los más destacados están:

Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico .

de la . Medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste .

del . Premio a la Divulgación Científica de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo .

de la . Premio Kalinga de la UNESCO .

de la . Medalla de Oro Primo Rovis , otorgada también por el Centro de Astrofísica de Trieste.

, otorgada también por el Centro de Astrofísica de Trieste. Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia .

. Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea de Representantes .

de la . Medalla Benito Juárez , por su aportación educativa.

, por su aportación educativa. Medalla Sor Juana Inés de la Cruz , otorgada por la UNAM.

, otorgada por la UNAM. Medalla de la Asamblea Legislativa de la CDMX .

. Reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) .

de la . Medalla Omecihuatl , por su labor a favor de las mujeres.

, por su labor a favor de las mujeres. Medalla de la Sociedad Astronómica de México.

Además, cinco escuelas en México llevan su nombre, en honor a su legado educativo y científico.

En 2004, también fue elegida como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupando la silla XXV.

Además, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en su nivel más alto, reconociendo su aporte al conocimiento científico del país.