Julieta Fierro. Foto: CUARTOSCURO

La astrónoma mexicana Julieta Fierro murió a la edad de 77 años, la noticia fue confirmada por Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este viernes 19 de septiembre de 2025.

Fierro Gossman fue una destacada astrónoma, así como una docente científica y divulgadora de la ciencia incansable y generosa, en cuyo honor fue bautizada una especie de luciérnaga recién descubierta. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan varios doctorados honoris causa, el Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO.

¿Quién fue Julieta Fierro?

Ella estudió Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como investigadora, realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico, así lo destaca la Academia Mexicana de la Lengua.

Labor de divulgación

Además de su trabajo académico, Julieta Fierro desempeñó una labor destacada como divulgadora de la ciencia. Escribió libros y artículos, dictó conferencias, participó en programas de radio y televisión y creó exposiciones de ciencia que acercaron el conocimiento a públicos diversos.

Julieta Fierro también ofrecía conferencias. Foto: CUARTOSCURO

Cargos y responsabilidades

A lo largo de su carrera, ocupó puestos importantes: fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, dirigió la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, encabezó la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y lideró la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología.

Publicaciones

Entre sus obras se destacaron títulos como “¿Cómo acercarse a la astronomía?”, “El universo y las estrellas”, “La familia del sol”, “Las nebulosas planetarias” y “La evolución química del Universo”. También escribió La búsqueda de vida extraterrestre, Einstein, un científico de nuestro tiempo, Galileo y el telescopio, Newton y La luz de las estrellas, entre muchos otros.

Legado de obras de Julieta Fierro. Foto: CUARTOSCURO

Reconocimientos

Su trayectoria recibió múltiples premios nacionales e internacionales. Fue galardonada con el Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico, la medalla Primo Rovis en dos ocasiones, el Premio Kalinga de la UNESCO y el Premio latinoamericano de popularización de la ciencia. También obtuvo la Medalla Benito Juárez, la Sor Juana Inés de la Cruz y la Medalla de la Sociedad Astronómica de México, entre otros reconocimientos.

Varias instituciones reconocieron su aporte, pues cinco escuelas llevaron su nombre y distintas universidades le otorgaron doctorados honoris causa. Con ello, consolidó un legado científico y educativo que marcó a generaciones en México y en el extranjero.