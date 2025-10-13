Muerte irreversible de corales demuestra afectaciones y alerta por cambio climático

GENERANDO AUDIO...

El cambio climático avanza más rápido de lo previsto y está llevando al planeta a cruzar umbrales considerados peligrosos, advirtieron científicos durante una reunión para prepararse para la COP30, celebrada este lunes 13 de octubre. Se ha detectado blanqueamiento de corales en distintas regiones de agua cálidas.

De acuerdo con un informe de la Universidad de Exeter, los arrecifes de coral de aguas cálidas atraviesan un proceso de muerte global prácticamente irreversible, luego de sufrir el peor evento de blanqueamiento registrado entre 2024 y 2025.

“El mundo ha superado el punto de inflexión térmica de 1.2 °C de calentamiento global, lo que indica que se está produciendo una inflexión regional en los ecosistemas marinos”, detalla el reporte académico.

¿Por qué son importantes los corales en el cambio climático?

FOTO: Reuters

Los arrecifes de coral son esenciales para la vida marina y humana. Actúan como barreras naturales que protegen las costas de tormentas y erosión, y también sustentan la biodiversidad marina al servir de hábitat a miles de especies.

Además, representan una fuente de alimento y sustento económico para millones de personas, al generar miles de millones de dólares anuales por turismo y actividades recreativas.

¿Qué es el blanqueamiento de los corales?

El blanqueamiento ocurre cuando los corales expulsan las algas simbióticas que les dan color y nutrientes. Sin ellas, los corales se tornan pálidos, débiles y susceptibles a enfermedades o a la muerte.

Según los expertos, este proceso se ha acelerado por el aumento sostenido de la temperatura del mar, consecuencia directa del calentamiento global o cambio climático.

¿Es reversible el blanqueamiento?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que la recuperación de los corales es posible mediante proyectos de restauración marina.

Entre las estrategias se encuentran el cultivo de corales jóvenes en laboratorio para su replantación, la recolección de óvulos y espermatozoides para crear nuevos individuos y la reafirmación de corales desprendidos mediante materiales especiales como cemento o bridas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos métodos son soluciones paliativas frente a un fenómeno que se ha intensificado a nivel global.

Científicos advierten por cambio climático

Durante décadas, la comunidad científica ha alertado que los países deben cumplir con el Acuerdo de París, que establece limitar el calentamiento global a 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales para evitar daños irreversibles en los ecosistemas.

En los últimos dos años, la temperatura media global se ha mantenido en torno a ese umbral: 1.45 °C en 2023 y 1.55 °C en 2024. Este incremento ha provocado olas de calor marinas que sometieron al 84 % de los arrecifes del mundo a un nivel de estrés térmico extremo, desencadenando el blanqueamiento masivo y la pérdida de extensas zonas de coral.

Hasta el momento, los científicos evitan declarar el colapso total del ecosistema, aunque reconocen que el planeta está cada vez más cerca de un punto de no retorno por el cambio climático.