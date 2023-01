¿Cómo influye la música en el sexo, según experto de la UNAM?

La música y el sexo han estado relacionados estrechamente gracias a las letras y temas de las canciones que se han escrito a lo largo de los años, ya sea de manera poética o explícita; sin embargo, un especialista en psicología, de la UNAM, explica el vínculo que tienen a la hora de intimar.

De acuerdo con el profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo, la música tiene el poder de ambientarnos para el sexo, sirve como estimulante, nos ayuda a desinhibirnos, pero no nos otorga, tal como indican algunos estudios, mejores orgasmos ni potencia el placer sexual.

“La música nos puede poner ciertas características. Que si la tonalidad del instrumento, la velocidad de éste; sumado, más la letra de la canción y la voz del cantante, crea un ambiente que ayuda a la persona a facilitar su conducta sexual. Pero como tal la música no me va a dar mejores orgasmos”.

El especialista de la UNAM enfatiza que la música forma parte de un conjunto de elementos que el humano puede conjuntar con la finalidad de poder generar un ambiente que facilite el sexo, pero no va a despertar el instinto de quererse aparear de inmediato.

Sánchez Castillo considera que el hecho de que se hable de sexo en las letras musicales es normal porque forma parte de la naturaleza humana, ya que la música al ser parte de nuestro modo de expresarnos va a estar salpicada con lo que sentimientos y creencias.

También retoma un estudio de la Universidad de Londres en el que se especifica cuáles son los mejores géneros musicales al momento del sexo, los cuales son:

Independientemente de lo dicho por los investigadores británicos, Hugo Sánchez Castillo no considera que exista un género perfecto para tener relaciones sexuales, ya que eso depende de cómo cada persona sienta la melodía, además de los justos musicales de cada persona, pues aunque el reguetón está en auge, muchas personas no recurrirían a él.

“Quizá no entendamos algunos ese aspecto, porque nuestras generaciones tienen otra perspectiva de la música y la expresión a través de ella. Pero ahorita el reguetón es la liberación y la libertad de poder tener la condición sexual que a ti te parezca. Que no haya un prejuicio, que no haya un juicio peyorativo hacia lo qué haces, no haces y con quién lo haces”.

Hugo Sánchez Castillo, UNAM