Los robots toman la MWC 2023, ellos son los humanoides y la realidad asistida del mañana

CyberDog, los lentes de realidad asistida de OPPO y un robot ayudante. Fotos: UnoTV

Los robots ya son parte del Mobile World Congress (MWC 2023), donde es común ver a humanoides que te piden el paso, así como cuadrípedos y asistentes que preparan café para los visitantes. Además, lentes de realidad asistida con lo puedes ver el clima o escuchar música como si se tratará de una película de ciencia ficción.

El congreso de tecnología, que tiene lugar en Barcelona hasta el jueves 2 de marzo, se ha recuperado este año luego de la pandemía de COVID-19, pero por sus pasillos no sólo caminan personas, también están los robots, que algunas veces abandonan sus estands para mostrar un poco de sus habilidades.

Los robots de la MWC 2023

¿Un café? Este robot barista te lo prepara

Entre los robots, que actualmente se exhíben en el MWC 2023, está un robot barista de última generación, el cual prepara café a los asistentes, que pueden elegir entre expreso, capuchino y americano a través que una tableta. Una vez que la orden está lista, el autómata prepara la bebida en dos minutos y la entrega por una ventanilla.

Diseñado por la empresa de robótica Rozum Robotics, este robot barista puede preparar más de 400 tazas de café en 24 horas.

Un robot comprometido a su trabajo

Un robot muy educado camina por uno de los espacios del MWC 2023 con el objetivo de cumplir con su deber; repartir folletos a los asistentes; sin embargo, si uno se cruza en su camino no se queda callado y pide el paso de forma educada y cordial. Y si uno decide no moverse, este autómata no se detiene, pues buscará la forma de rodear a la persona para seguir con su trabajo.

Segway Robotics son los responsables de este autómata llamado ServeBot S1 y no es el único de su familia, pues la empresa se dedica a la fabricación de robots de servicio y transporte de corta distancia.

Un perro biónico que le gusta jugar

Xiaomi presentó este año a su humanoide, un compañero para el perro robot que trajo a Barcelona en 2022. Sin embargo, el humanoide permaneció apagado a diferencia del cuadrípedo que, una vez más, se llevó la atención de los visitantes por sus movimientos que pueden emular a un perro real.

El can autómata, que responde al nombre de CyberDog, está diseñado para ser un acompañante. Además, cuenta con una experiencia visual y auditiva biónica interactiva, puede seguir instrucciones, reconocer a su dueño y seguir instrucciones.

La compañía, también dotó a este perro robot con once sensores de alta precisión que guían en tiempo real sus movimientos. Pesa 3 kilogramos.

Un acompañante autómata

Fue presentado como un prototipo que en un futuro podría ser el compañero ideal para las personas. Está diseñado para ayudar a su dueño. A diferencia de otros, este robot cuenta con un rostro en su pantalla principal, que lo hace más cercano a la gente.

Entre las funciones que puede desempeñar se encuentran diferentes labores domésticas:

Hacer la cama

Recoger y acomodar ropa y otros objetos

Llevar y traer cosas

Los lentes de realidad asistida de OPPO

La marca china expuso sus Air Glass 2, la segunda versión de sus lentes de realidad asistida que presentó la edición anterior en el MWC 2022 con forma de monóculo. Aunque este nuevo diseño apuesta por un aspecto más convencional con funciones más avanzadas.

Esta nueva generación de lentes ultraligeros de realidad asistida de OPPO permite diferentes realizar diferentes acciones con los lentes puestos.

Funcionan como teleprompter

Reproducen música

Permiten hacer llamadas y traducciones de otros idiomas en tiempo real

Convierten la voz en texto para personas con problemas de audición

Te dice cómo está el clima

Las opciones soló son visibles para el portador, que puede ver como se desplega una pantalla de color verde que manipula desde el armazón.

Durante la fería internacional, OPPO también presentó el Find N2 Flip, el primer teléfono plegable que lanza al mercado internacional y que llegará a México este 2023.