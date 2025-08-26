Nace en México ejemplar de la tortuga más pequeña del mundo, mide menos de 10 cm

GENERANDO AUDIO...

Tortuga nacida en Zoológico de Guadalajara. | Foto: AFP.

Un ejemplar de una tortuga en peligro de extinción, considerada la más pequeña del mundo, nació en el Zoológico de Guadalajara. Este sorprendente nacimiento es la primera reproducción de esta especie bajo cuidado profesional.

Se trata de la tortuga casquito de Puerto Vallarta, que alcanza un tamaño de casi 10 centímetros, y vive en los humedales del río Ameca, un afluente que divide los estados de Nayarit y Jalisco, en el oeste del país.

Foto: AFP.

Nacimiento de tortuga y sus adversidades

Este nacimiento de esta pequeña tortuga es de suma importancia debido a que se trata de una especie en peligro de extinción.

Uno de los factores que amenaza su sobreviviencia es la pérdida de su hábitat debido al turismo de las zonas de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, las cuales son cercanas a los humedales del río Amecan. Otro es el tráfico ilegal de esta tortuga, según información del gobierno mexicano.

“Es la reproducción, por primera vez, de la tortuga casquito de Vallarta en un zoológico”, dijo a la agencia de noticias AFP Luis Soto, director del Zoológico de Guadalajara.

Foto: AFP.

Del tráfico ilegal al milagro de la vida

Soto explicó que el nacimiento de la tortuga casquito de Puerto Vallarta se logró gracias a que diversas organizaciones buscaron apoyo de la institución para ayudar a la especie, de la que se creía había apenas unos 300 ejemplares.

Por ello, el zoológico recibió un grupo de tortugas que inicialmente fueron decomisadas por las autoridades para reproducirlas.

Foto: AFP.

Según el gobierno mexicano, la tortuga fue descrita por primera vez en 2018. Por ello, se tienen pocos estudios científicos que “puedan hablar de cómo mantenerla tanto en vida silvestre como bajo cuidado profesional”, explicó por su parte, el biólogo Ricardo Dávalos, jefe del herpetario del zoológico.