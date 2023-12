Nadia, el “robot boxeador”, entrena para aventarse un tiro… ¿podría ganarle al ‘Canelo’?

Nadia, el robot boxeador, es una máquina de golpes | Foto: Reuters

Nadia es un robot humanoide pensado para realizar operaciones riesgosas para los humanos. Sin embargo, los investigadores a cargo del proyecto probaron su habilidad en un entrenamiento de boxeo y, aunque no es su función principal, ya fue bautizado como el “robot boxeador“.

Conoce a Nadia, el llamado “robot boxeador”

Los científicos del Instituto de Cognición Humana y Máquina (IHMC, por sus siglas en inglés) decidieron probar los nuevos brazos mecánicos de Nadia, diseñada para desarrollar movimientos autónomos y semiautónomos en entornos urbanos.

Por esta razón, los desarrolladores decidieron probar la destreza de esta máquina en una sesión de entrenamiento con un oponente humano, por lo que se ganó el mote de “robot boxeador“.

“El boxeo requiere que el robot se mueva bastante rápido y también requiere mucha potencia para que parezca real. Debido a esto, creemos que fue una prueba bastante buena de los nuevos brazos donde la potencia y la velocidad eran objetivos reales en su diseño”. Robert Griffin, investigador detrás de Nadia.

Nadia aún no logra explotar por completo la velocidad de sus brazos y no logra golpear muy fuerte todavía. Los movimientos podrían ser 30% más rápidos, pero aún no lo han intentado, al tratarse de una prueba inicial.

¿Cómo funciona este robot humanoide?

En el video, revelado por la agencia Reuters, se puede ver al llamado “robot boxeador” siendo teleoperado por un colega investigador. Se trata de un “avatar robótico” controlado por humanos con un control de Realidad Virtual (VR, por sus siglas en inglés).

Mientras un oponente recibía los golpes de Nadia, el segundo científico hacía los movimientos que, eventualmente, el robot humanoide replicaría, incluyendo golpes y movimientos de defensa.

¿Para qué está diseñado en realidad el “robot boxeador”?

Nadia, el “robot boxeador“, no fue diseñado para subirse al cuadrilátero para medirse con peleadores humanos o robóticos. Sino que podría usarse para navegar en espacios interiores, reflejando la adaptabilidad humana a desafíos como escaleras, escalas y escombros, según Robert Griffin.

“El proyecto Nadia, que tiene un cronograma de tres años, está destinado a funcionar en ambientes interiores donde se requeriría que un robot tenga el mismo rango de movimiento que un humano, lo que puede ser particularmente útil en la extinción de incendios y la respuesta a desastres, así como otros escenarios que podrían ser peligrosos para los humanos”. IHMC Robotics.

El robot humanoide tiene el potencial para “desactivar bombas, participar en trabajos de limpieza nuclear, y dar respuesta a desastres“, dice el investigador.

Este proyecto del IHMC, en colaboración con Boardwalk Robotics, lleva el nombre de la gimnasta Nadia Comaneci. Está diseñada para tener una alta relación potencia-peso y una amplia gama de movimientos.