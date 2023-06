NASA se deslinda del submarino Titán que implosionó al explorar restos del Titanic

La NASA se distanció de la compañía OceanGate, al asegurar que no estuvo involucrada en el desarrollo del submarino Titán. Esto después de que este jueves se confirmara que los cinco pasajeros a bordo de la expedición al fondo del mar para ver los restos del Titanic, murieron tras la implosión del sumergible.

¿Qué dijo la NASA sobre su participación en el submarino Titán?

A través de un comunicado, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) dio a conocer que sólo llevó a cabo consultas remotas con la compañía que construyó e implementó el submarino Titán. Pero destacó que “no proporcionó ninguna aprobación para el proyecto”, según informó el diario ingles Daily Mail.

La NASA dijo al Daily Mail que tenía un Acuerdo de la Ley Espacial con OceanGate, que le permite trabajar con una organización externa, y “consultó sobre materiales y procesos de fabricación para el sumergible”. Por su parte, un portavoz de la agencia agregó que: “la NASA no realizó pruebas ni fabricación a través de su fuerza laboral o instalaciones, que OceanGate realizó en otros lugares”.

OceanGate Expeditions declaró en su sitio web que Titán fue diseñado con la ayuda de Boeing, la Universidad de Washington y la NASA. Además, cuando el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, fue cuestionado el año pasado por CBS News sobre las condiciones rudimentarias dentro del submarino, éste insistió en que se hizo en conjunto con expertos, cita el Daily Mail.

Incluso, Rush aseguró que el recipiente a presión fue precisamente “donde trabajamos con Boeing, la NASA y la Universidad de Washington”.

“Todo lo demás puede fallar, sus propulsores pueden fallar, sus luces pueden fallar. Todavía vas a estar a salvo”, dijo Rush.

Ante esto, la NASA fue enfática en decir que “no otorgamos ninguna aprobación para el proyecto ya que OceanGate era la autoridad técnica”.

La Universidad de Washington y la compañía Boing también se deslindan de OceanGate

Las declaraciones de la agencia espacial estadounidense se dieron con la intención de aclarar “su papel después de que OceanGate y su director ejecutivo hicieran varias afirmaciones sobre cómo ‘[trabajaba] con la NASA’ y usaban el logotipo de la agencia en algunos de sus materiales promocionales”.

Y, después de que la Universidad de Washington y la compañía aeronáutica Boing también tomaran distancia de la empresa responsable del sumergible Titán.

Boeing y la Universidad de Washington también han negado cualquier participación en el diseño del sumergible turístico desaparecido Titán, a pesar de que OceanGate dijo que jugaron un papel importante.

Por su parte, Boeing dijo que “no era un socio en el Titán y no lo diseñó ni lo construyó”. Mientras que la Universidad de Washington también dijo que no estaba involucrada en Titán.

¿Cómo se ligó a la NASA con el submarino de OceanGate?

Según el diario inglés, OceanGate anunció en febrero de 2020 que se había asociado con la NASA y que el Marshall Space Flight Center en Huntsville, Alabama, “serviría como la instalación donde se completaría el desarrollo y la fabricación de un nuevo casco de grado aeroespacial”.

El trabajo se describió como “clave para que OceanGate complete su último sumergible de clase ‘Cyclops‘“, que se entiende como una referencia a Titán. Sin embargo, la pandemia golpeó un mes después y frustró el plan.

Ante esto, la NASA también precisó que “por la seguridad de los miembros de nuestro equipo durante la pandemia de COVID-19, así como por los recursos y la disponibilidad limitados, los ingenieros de Marshall de la NASA sólo participaron de forma remota. A través de reuniones de intercambio técnico con OceanGate, brindaron consultas sobre materiales y procesos de fabricación basados ​​​​en estándares de la industria”.