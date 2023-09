Neil Patel habla de pros y contras de la IA en Wired Summit 2023: ¿te puede espiar?

Neil Patel, gurú del marketing digital a nivel mundial, habló de la inteligencia artificial a nivel “mainstream“, destacando sus posibles aplicaciones positivas, así como sus potenciales riesgos como espionaje. Cabe destacar que el especialista vio a la IA con ojos optimistas en su presentación por el Wired Summit 2023 de la Ciudad de México.

En su conferencia por el evento tecnológico Wired Summit 2023, Neil Patel estableció las “posibilidades infinitas” por el ‘boom‘ de la inteligencia artificial. Como parte de los riesgos, estableció que, con ayuda del wifi, incluso se puede ver a través de las paredes, dando pie a actos de espionaje.

Al inicio de su presentación, puso el ejemplo de una mujer a la que conoció más temprano, quien le contó que en el salón de su hija reprobaron a tres estudiantes porque presentaron tareas similares, hechas por ChatGPT. Por esta razón, destacó la importancia de la creatividad en la era de estos bots.

“La creatividad es como resaltas, con ella puedes hacer campañas extraordinarias o mejorar algo simple que vaya más allá de lo que todos están haciendo”, destacó Patel en su visita a la Ciudad de México.

Otro riesgo, visto como oportunidad para el experto, es que esta revolución tecnológica conlleva que los negocios de quienes no se suban a ella, quizá perezcan, o sufran cambios radicales en perjuicio de su propio negocio, según dijo en Expo Santa Fe este jueves 21 de septiembre.

En su ponencia, el estadounidense de 53 años presentó una simulación de voz por inteligencia artificial en donde se le escucha hablando español, a pesar de que no conoce el idioma. “Ese es el poder de estas herramientas”, aseguró, al mismo tiempo que bromeó al respecto.

“Es aterrador. Pero también puede ser muy bueno, si mi esposa quiere hablar de algo de lo que no quiero conversar, puedo poner esa voz en el celular. Es una gran idea, ojalá mi esposa no me esté escuchando”.

Neil Patel