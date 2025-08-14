No lavar trastes, ni bañarte, lo que debes evitar hacer durante una tormenta eléctrica

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó fuertes lluvias para la Ciudad de México, el Estado de México y 16 entidades más este jueves 14 de agosto. Según los pronósticos, se espera una caída de entre 50 y 75 milímetros [mm] de agua acumulada, motivo por el cual se le ha denominado a este fenómeno “tormenta negra”.

Los expertos señalan que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas de una tormenta eléctrica, por ello, expertos recomiendan evitar bañarse, lavar platos, así como otras actividades cotidianas.

Cosas cotidianas que debes evitar hacer durante una tormenta eléctrica

Aunque las probabilidades de que le caiga un rayo son de menos de uno en un millón cada año, los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) advierten que algunos factores pueden poner en mayor riesgo a las personas durante una tormenta eléctrica.

Por ello, sugirió tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

No bañarse

Las personas deben evitar bañarse o ducharse durante una tormenta eléctrica, ya que el contacto con el agua las hace más susceptibles de que sean tocadas por un rayo. Se debe tener el menor contacto posible con el agua, ya que los rayos pueden viajar por las cañerías.

No lavar los trastes, ni la ropa

Tanto lavar los trastes como lavar la ropa implican el contacto con el agua, por ello los expertos recomiendan evitar estas dos actividades, de esta forma se reduce el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

No acostarse en el suelo, ni apoyarse en paredes

Durante una tormenta con descargas eléctricas, las personas nunca deben acostarse en el suelo; lo mejor es ponerse en cuclillas, en forma de bola con la cabeza baja y cubriéndose las orejas con las manos, de modo que se pueda estar cerca del suelo, pero con el mínimo contacto con éste.

Tampoco deben apoyarse en paredes de concreto debido a que los rayos pueden viajar por los cables y las barras de metal de los pisos y las paredes de concreto.

No permanecer cerca de otras personas

Los CDC recomiendan que, en caso de estar con un grupo de personas durante una tormenta eléctrica, lo mejor es separarse de los demás, ya que esto reducirá la cantidad de lesiones en caso de que caiga un rayo al suelo.

No usar equipos electrónicos

Los especialistas también sugieren evitar usar equipos electrónicos como: computadoras, computadoras portátiles, sistemas de juegos, lavadoras, secadoras o estufas. Sobre todo, se pide no usarlos cuando estén conectados a la corriente eléctrica, pues los rayos pueden viajar por los sistemas eléctricos y los sistemas de recepción de radio y televisión.

No usar teléfonos alámbricos

Durante una tormenta eléctrica se debe evitar usar los teléfonos con cable, ya que no son seguros de utilizar. Sin embargo, los teléfonos celulares e inalámbricos son seguros durante las tormentas.

No hacer actividades al aire libre

Nadie debe permanecer al aire libre durante una tormenta eléctrica, Según la Secretaría de Protección Civil de México, se debe evitar jugar, salir a la calle, practicar deportes o realizar cualquier actividad fuera de casa o de un refugio durante una tormenta con rayos.

No usar motocicletas y bicicletas

Se sugiere evitar el uso de motocicletas, bicicletas, tractores o cualquier vehículo que sea abierto, ya que los metales pueden servir como conductores de electricidad y atraer los rayos.

No recoger la ropa del tendedero

Las personas no deben recoger la ropa del tendedero ni antes y ni durante una tormenta eléctrica, ya que muchos tendidos usan piezas metálicas que pueden servir como excelentes conductores si cae un rayo.

Aunque puede ser raro que los rayos alcancen a las personas, es algo que sucede, y el riesgo de que causen lesiones graves o la muerte es real. Por ello, lo mejor es prevenir y mantenerse a salvo de los rayos.