Noche de las Estrellas 2025: cuándo, dónde será y qué habrá de nuevo

¿Cuándo será la Noche de las Estrellas 2025? Foto: Shutterstock

La Noche de las Estrellas 2025 llegará a finales de año y promete acercar la ciencia y la astronomía a toda la familia, conoce todos los detalles.

Este evento, organizado por la UNAM y el Instituto de Astronomía, es gratuito y se realiza cada año en diversas sedes de la Ciudad de México y otras ciudades del país.

Todo sobre la Noche de las Estrellas 2025

¿Cuándo y dónde será?

La Noche de las Estrellas 2025 se celebrará el sábado 29 de noviembre en Ciudad Universitaria (CU).

Sedes confirmadas

Además de CU, se han confirmado tres sedes alternas en la Ciudad de México:

Bosque de Tláhuac

Museo de Tezozómoc

Planetario Luis Enrique Erro

Estas ubicaciones ofrecerán actividades similares a las de CU, permitiendo que más personas disfruten del evento.

Actividades destacadas

Entre las actividades programadas se incluyen:

Observación de estrellas y planetas con telescopios

Charlas y conferencias impartidas por astrónomos expertos

Talleres interactivos sobre astronomía

Actividades culturales y artísticas relacionadas con el espacio

Próximamente, el Instituto de Astronomía de la UNAM dará a conocer las conferencias que se impartirán este 2025.

Estas actividades están diseñadas para todas las edades y niveles de conocimiento, desde principiantes hasta aficionados avanzados.

La edición 2025 se enmarca en el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, por lo que se espera que muchas de las actividades estén centradas en este tema.

Aunque el programa completo aún no ha sido anunciado, se anticipa que habrá conferencias y talleres relacionados con la física cuántica y su aplicación en la astronomía.

¿Cómo prepararte?

Consulta las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM para actualizaciones sobre sedes y actividades. Además lleva ropa cómoda y, si es posible, una manta o silla plegable para disfrutar de la observación.

Evita el uso de luces brillantes para permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad y puedas observar mejor el cielo.