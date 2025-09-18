GENERANDO AUDIO...

Nube circular con forma de ovni anuncia tormenta. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

Una nube con forma de ovni fue captada el pasado 3 de septiembre en los cielos de Wichita, Kansas, en Estados Unidos. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y fue compartido por el investigador Jaime Maussan, conocido por su trabajo en fenómenos del tipo extraterrestres. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explicó que su origen esta relacionado con una situación meteorológica.

El clip de 13 segundos, publicado por @therealskicas/Spectee vía Getty Images UGC, muestra a la nube desplazándose rápidamente sobre un estacionamiento en una zona habitacional.

Nube ovni en time-laps se debió a fuertes tormentas

La NOAA explicó que la nube se produjo antes de la llegada de fuertes tormentas. Y agregó que potentes supercélulas se desplazaron por el centro y sur de Kansas, intensificándose rápidamente y generando granizo de gran tamaño.

De acuerdo con la descripción de Getty Images, el video parece estar grabado en time-lapse, se observa a los vehículos y personas moverse a gran velocidad, al igual que los árboles con el viento.

Aun así, el fenómeno llamó la atención porque la nube circular avanzó con rapidez y cubrió una amplia zona, lo que reforzó su comparación con un objeto volador no identificado.

Tormenta severa y gran granizo en Kansas

En Salina, McPherson, Wichita y el condado de Harvey, se reportaron granizos del tamaño de pelotas de béisbol que causaron daños graves en automóviles, viviendas y cultivos.

Las imágenes compartidas en X mostraron el granizo comparado con monedas, confirmando su inusual tamaño. Además, se registraron ráfagas de viento de hasta 96 km/h y una segunda tormenta con ráfagas de hasta 112 km/h al oeste de Wichita.

El fenómeno dejó impresionantes postales del cielo y severos daños en la zona, combinando la viralidad de una nube con forma de ovni y la fuerza de la naturaleza en Kansas.