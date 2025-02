GENERANDO AUDIO...

“Ofelia”, una nueva especie de polillas.

Una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrió una nueva especie de polilla medidora: “Ofelia jaliscana”, la cual es originaria del bosque tropical seco de Chamela, Jalisco.

“Este suceso amplía nuestro conocimiento sobre la biodiversidad y subraya la importancia de conservar los bosques secos, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta”, dijo Ivonne Garzón-Orduña, investigadora del Instituto de Biología (IB) de la UNAM.

La trascendencia del hallazgo, publicado recientemente en la revista internacional de taxonomía Zootaxa, va más allá de la descripción de una especie más para la ciencia, pues para incorporarla a la clasificación actual la universitaria tuvo que crear un género nuevo, en otras palabras, un minigrupo, al que llamó “Ofelia”, en homenaje a su madre.

Foto: UNAM

¿De donde vienen los ejemplares de “Ofelia”?

Los ejemplares descritos fueron colectados hace más de 40 años, en 1980, en la Estación Biológica de Chamela. A partir de entonces forman parte de la Colección Nacional de Insectos, la más grande del país, creada en 1929.

“Aunque a veces tenemos la impresión de que ya lo conocemos todo, es importante que cuando vayamos al campo los biólogos sigamos colectando”. Ivonne Garzón-Orduña, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM

Diversidad por miles

Las polillas, explicó Garzón-Orduña, son insectos que tienen un desarrollo completo, es decir, que pasan de huevo a oruga, etapa en la cual son herbívoros y después entran en un capullo, donde crecen como pupa hasta convertirse en adultos que usualmente se alimentan del néctar de las flores.

En sus diferentes etapas de metamorfosis, los lepidópteros tienen distintas funciones ecológicas:

Evitan que proliferen en abundancia algunas plantas

Sirven como fuente de alimento para grupos de animales como aves y otros insectos

Ayudan a la polinización

En el mundo existen más de 160 mil tipos de polillas y mariposas; en México se estima que son 15 mil.

“Ofelia”, las polillas medidoras

Las polillas medidoras reciben ese nombre porque cuando son orugas se mueven como si estuvieran midiendo una superficie, debido a que tienen menos patas que otras.



“Ofelia jaliscana” es diferente entre sus compañeras las medidoras. Su tamaño es pequeño, de aproximadamente dos centímetros de ala a ala; en la parte dorsal su coloración es críptica, es decir, se camufla bien en la naturaleza. En la parte ventral (“de abajo”) tiene manchas de color café sobre un fondo mostaza, que la hacen llamativa.



Pero es en sus características internas donde está la parte que la hace aún más única y merecedora de su propio género: los genitales del macho “no los hemos visto en ningún otro grupo de polillas medidoras”.

El descubrimiento de “Ofelia”

A partir de 2019, Garzón-Orduña se desempeña como curadora de la Colección Nacional de Insectos; una de sus labores es estudiar los ejemplares resguardados en ese acervo.



En 2024, la investigadora encontró nueve ejemplares de polilla que no se ajustaban a ningún grupo descrito hasta ese momento. “Eran de una especie tan diferente a lo que conocemos que tuve que asignarle un género, una nueva ‘cajita’”.



Y destacó que aunque fueron colectados en 1980, no se había hecho el descubrimiento porque la curaduría de la Colección estuvo a cargo de especialistas en abejas, avispas, escarabajos, pero no en lepidópteros.