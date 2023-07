Advierten por olas de calor extremo peligrosas y consecutivas en el hemisferio norte

Hemisferio norte sufre peligrosas y consecutivas olas de calor extremo | Foto: AFP

El verano de 2023 comenzó el miércoles 21 de junio y en menos de un mes se han registrado olas de calor extremo desde Europa a China, pasando por Estados Unidos. Por esta razón, se hace una advertencia de las altas temperaturas en al menos cuatro entidades estadounidenses.

¿Qué provocan las olas de calor extremo en Estados Unidos?

Aproximadamente 113 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por las olas de calor extremo, según el portal gubernamental heat.gov.

Es decir, el 34% de la población estadounidense estará expuesto a las altas temperaturas durante el fin de semana. Dicho fenómeno se presentará en la costa oeste del país.

Imagen: heat.gov

Texas, Arizona, Nevada y California esperan condiciones potencialmente peligrosas en los próximos días, con registros récord de temperatura, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS).

El mapa del NWS de Estados Unidos también muestra que Oregon, Idaho, Misisipi, Alabama, Oklahoma, Arkansas y Utah están bajo advertencia de calor, no por olas de calor extremo.

Las regiones marcadas en color magenta están bajo advertencia de calor extremo, las zonas en naranja tienen alerta de calor.

Imagen: Servicio Meteorológico Nacional (NWS)

Europa y África también está bajo alerta por las altas temperaturas

También Italia, España, Francia, Alemania y Polonia enfrentan temperaturas abrasadoras. Según el mapa de Zoom Earth, algunas regiones de Europa llegarán a los 33 grados.

Sevilla registrará 33° C y Madrid, España, tendrá 30° C el domingo 16 de julio; Milán alcanzará los 29° C y Bolonia, Italia, llegará a los 30 grados centígrados.

Fuente: Zoom Earth

El termómetro puede llegar hasta los 48 ºC en las islas de Sicilia y Cerdeña “potencialmente las temperaturas más altas jamás registradas en Europa”, según la Agencia Espacial Europea (ESA).

El norte de África también se sofoca. Marruecos sufre episodios de calor extremo desde el inicio del verano y una alerta roja de calor se emitió para varias provincias del sur del país. Éstas son las regiones con olas de calor extremo el fin de semana.

Tinduf, Argelia – 40° C

Adrar, Argelia – 40° C

In Salah, Argelia – 40° C

Otras zonas africanas podrían alcanzar hasta los 44 grados centígrados en el norte de África, aunque Argelia será la zona de más altas temperaturas del continente.

Fuente: Zoom Earth

Algunas regiones de China, entre ellas donde está Pekín, también sufren de una fuerte ola de calor, según AFP. La mayor empresa eléctrica del país indicó el lunes que registró un récord de generación diaria de electricidad debido a la mayor demanda relacionada con las altas temperaturas.

Junio de 2023 fue el más caluroso jamás registrado

A nivel mundial, el pasado mes de junio fue el más caliente jamás registrado, de acuerdo con la agencias europea Copernicus y la estadounidense NASA.

Luego, la primera semana de julio se convirtió en la más caliente jamás registrada, según datos preliminares de la organización meteorológica mundial (OMM).

El calor es uno de los eventos meteorológicos más mortíferos, recordó la OMM. El verano pasado, solo en Europa, las fuertes temperaturas causaron más de 60.000 muertes, según un reciente estudio.

Además, este clima extremo ocurre más frecuentemente por el cambio climático, “desafortunadamente se convierte en la nueva norma“, aseguró en un comunicado el jueves el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

El fenómeno meteorológico cíclico de El Niño, que por lo general implica el aumento de las temperaturas mundiales, también contribuye a empeorar la situación.

También hay olas de calor extremo en el mar

Los océanos no están exentos del cálido comienzo del verano. En el sur de la Florida, la temperatura del agua cerca de las costas superó los 32°C, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las temperaturas en la superficie del Mediterráneo serán “extremadamente altas en los próximos días y semanas”, advirtió la OMM, con más de 30°C y valores de más de 4°C por encima de la media en vastas zonas del oeste.

Las olas de calor extremo en el mar tienen efectos devastadores sobre las especies que allí viven, sobre su sobrevivencia y sus migraciones, y también pueden tener consecuencias negativas para la pesca.

En comparación a la era preindustrial, el mundo ya experimenta un recalentamiento cercano a 1,2°C bajo los efectos de la actividad humana, en especial por el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas.

Para el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, las olas de calor extremo actuales “subrayan la urgencia creciente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero los más rápido posible y el máximo posible”