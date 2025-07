Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), en Veracruz, puso en alto el nombre de México al ganar la medalla de oro en la “IYSA Special Award”, celebrada en Indonesia. En entrevista con UnoTV, relataron el proceso que los llevó hasta allá y cómo sus investigaciones demostraron que el nopal ayuda a personas con diabetes tipo 2.

Su mentora y guía en el proyecto, Monserrat Soria Zamora, docente en la carrera de Ingeniería Bioquímica, fue clave para impulsar este estudió que encontró cómo el jugo de nopal ayuda a controlar los triglicéridos y la presión.

Jesús Rafael López Arriola y Marya Gisela Ramírez Pérez, de Ingeniería Bioquímica, y Ángela Camarillo Martínez, de Ingeniería en Industrias Alimentarias, fueron parte del equipo de estudiantes que ganó en Bali.

Mejoraron un método de producción de un agricultor local de nopal, quien pidió su apoyo y descubrieron que, mediante una técnica específica de cocción, obtuvieron los mejores resultados. La investigación se llevó a cabo con dos grupos de personas, uno con diabetes tipo 2 y uno con personas sanas.

El estudio reveló que los taninos condensados del nopal, y no la fibra, como se creía, eran los responsables de reducir los niveles de glucosa en la sangre. Con resultados en mano, acudieron a la Universidad Veracruzana para realizar el análisis estadístico profesional sobre el estudio realizado.

El proyecto se presentó por primera vez en el ITSX y, al obtener resultados favorables, decidieron llevarlo a otros espacios académicos.

Gracias a alianzas con escuelas de ciencias y al respaldo del ITSX, el proyecto fue valorado y logró avanzar para poder competir a nivel internacional junto a otros jóvenes investigadores.

El reto más grande fue conseguir el financiamiento para asistir al “IYSA Special Award”. Aunque solicitaron apoyo al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), su petición fue rechazada por falta de presupuesto.

Fue entonces que Jesús Rafael, durante una celebración de la Batalla de Puebla, pudo acercarse a la gobernadora Rocío Nahle. A pesar de ser reprendido por su actitud, logró exponer su situación y la gobernadora intervino para acelerar la gestión del apoyo que finalmente les permitió viajar.

“Yo metí solicitud a una dependencia de aquí, de Veracruz, que se supone es la encargada de financiar este tipo de proyectos, de brindar apoyo. Se llama COVEICyDET; es como si fuera el CONACYT, pero de acá, de Veracruz. Tuvieron dos meses y medio para gestionar el recurso, y al final nos dijeron que no había salido el plan de suficiencia presupuestaria y que no nos iban a dar nada. Afortunadamente, reporté eso con una persona del Gobierno del estado, quien me ayudó a gestionarlo de manera más rápida. Tuve la oportunidad de acercarme a la gobernadora.”

Jesús Rafael López Arriola, estudiante de ITSX