GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock / Archivo

Durante septiembre, los días comienzan a acortarse y las noches a alargarse debido al equinoccio de otoño, que este año ocurrió el pasado 22 de septiembre. La razón principal es la inclinación de la Tierra, que hace que los rayos del sol lleguen de manera más indirecta al hemisferio norte.

En México, esta disminución de luz solar se nota claramente. Al comparar los minutos de sol del 1 de septiembre con los del último día del mes, las diferencias varían según la región: en el norte del país se pueden perder más de 50 minutos de luz, en el centro entre 30 y 40 minutos, y en el sur, por ejemplo, en Chiapas, apenas 20 minutos.

Este fenómeno provoca que, día tras día, el anochecer sea más temprano y el ambiente comience a sentirse más fresco, marcando la transición hacia la temporada de otoño.

Equinoccio: equilibrio entre luz y oscuridad

Los equinoccios se producen dos veces al año, en marzo (primavera) y en septiembre (otoño), cuando la posición aparente del Sol cruza el ecuador celeste. “Esto provoca que sus rayos incidan de manera casi perpendicular sobre la superficie terrestre, generando que el día y la noche tengan una duración muy similar”, explicó la UNAM.

Aunque en la práctica el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para que el evento sea reconocido como un “equilibrio” entre luz y oscuridad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Diferencias regionales en México

En nuestro país, la disminución de luz solar se nota claramente según la región:

Norte del país: se pueden perder más de 50 minutos de luz entre el inicio y el fin de septiembre.

se pueden perder entre el inicio y el fin de septiembre. Centro de México: la diferencia oscila entre 30 y 40 minutos .

la diferencia oscila entre . Sur del país: regiones como Chiapas apenas pierden 20 minutos de luz.

Esto significa que día tras día anochecerá más temprano y el ambiente se volverá más fresco, marcando la transición hacia la temporada de otoño.

¿Cuánto durará el otoño en 2025?

De acuerdo con la UNAM, el equinoccio de otoño de 2025 inaugura la penúltima estación del año, que durará casi tres meses, hasta el solsticio de invierno, que se registrará el domingo 21 de diciembre de 2025. Durante este período, las jornadas en México continuarán acortándose, mientras que las noches se alargarán hasta el inicio del invierno.