“Macario”, la mítica película de Ignacio López Tarso es llevada a color y HD

Ignacio López Tarso murió este sábado a los 98 años de edad, después de permanecer hospitalizado a causa de una oclusión intestinal y complicaciones derivadas de una neumonía. Entre los trabajos más importantes del primer actor, destacan la icónica cinta “Macario” de 1960.

La cual, un joven chiapaneco logró poner a color y llevarla a resolución Full HD, gracias al uso de la tecnología; dándole vida a la conocida cinta blanco y negro de la Época del Cine de Oro en México e icono de la temporada de Día de Muertos.

Desde 2020, Woldemberg Pérez Zúñiga, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y estudiante de Ingeniería en Tecnología y Desarrollo del Software en la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), logró con ayuda de la Inteligencia Artificial “revivir” este icónico filme mexicano llevándolo a la magia del color y la tecnología HD.

“Fui probando con fotos de aquí de mi ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas hasta que por fin logre obtener resultados después de dos días. Fue algo complicado porque esa inteligencia artificial”, dijo Pérez Zúñiga en entrevista para Unotv.com.

Woldemberg reconoce que no es el único que ha colorizado imágenes en blanco y negro, sin embargo, señala que lo importante de su trabajo es haberlo logrado en una calidad de alta resolución.

Durante cinco meses, este joven mexicano dedicó cerca de 14 horas diarias a procesar cada cuadro de la película en computadoras de alto rendimiento hasta conseguir resultados satisfactorios.

La película completa de “Macario” a todo color fue publicada el 26 de septiembre de este año en YouTube, donde actualmente se encuentra disponible, en ella, Pérez Zúñiga advierte que la modificación de la obra fue realizada sin fines de lucro, toda vez que a pesar de sus esfuerzos no obtuvo respuesta por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) sobre los derechos de la película.

“Trate de contactar al IMCINE y nunca tuve respuesta, la productora de la película ya no existe, y ya cuando me metí a grupos de cineastas para que me fueran orientando, me dijeron que si no había respuesta que pusiera un display que dijera que es sin fines de lucro”.

Woldemberg Pérez Zúñiga