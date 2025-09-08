GENERANDO AUDIO...

Pez usó sus dientes para aparearse. Foto: www.pnas.org

Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington descubrió que un pez usó sus dientes para aparearse. Se trata del pez rata moteado macho adulto y tenía hileras de dientes en la parte superior de la cabeza. Dichas estructuras recubrían un apéndice cartilaginoso conocido como tenáculo, el cual los machos usaron para sujetar a las hembras durante el acto de apareamiento.

Este descubrimiento cuestionó la idea fundamental de que los dientes solo podían crecer en la mandíbula de los vertebrados. Los autores señalaron que este hallazgo abrió nuevas preguntas sobre la evolución y la función de estas estructuras en otros organismos.

¿Cómo es el apareamiento del pez rata moteado macho adulto?

Durante la investigación sobre el pez que usó sus dientes para aparearse, se encontró que los machos extendieron el tenáculo para intimidar a competidores y, durante el apareamiento, sujetaron a las hembras por la aleta pectoral para evitar separarse.

Una parte de la cabeza se integra por los dientes en este pez. Foto: www.pnas.org

Además de esta estructura, los peces rata también contaron con pinzas pélvicas que usaron en el mismo proceso. Según los investigadores, esta estrategia compensó la ausencia de extremidades en tiburones y quimeras, que igualmente necesitaron un mecanismo para reproducirse bajo el agua.

¿Cuáles son las características del pez rata moteado?

El pez rata moteado perteneció a una categoría de peces cartilaginosos llamados quimeras, que se separaron de los tiburones hace millones de años. Esta especie alcanzó longitudes de hasta 60 centímetros y se caracterizó por su cola larga y delgada, que representó la mitad de su cuerpo.

El pez rata moteado se caracteriza por un tenáculo en la frente. Foto: www.pnas.org

Solo los machos desarrollaron el tenáculo en la frente. En reposo pareció un pequeño cacahuate blanco entre los ojos, pero en erección mostró púas y ganchos cubiertos de dientes que cumplieron funciones reproductivas.

¿Cómo se dedujo la finalidad de los dientes en el apareamiento?

Antes de este hallazgo, los científicos discutieron si los dientes del tenáculo eran simples dentículos (estructuras cutáneas similares a dientes) o dientes verdaderos. Para resolverlo, capturaron y analizaron cientos de peces rata moteados. Usaron microtomografías computarizadas y muestras de tejido para documentar el desarrollo del tenáculo.

El análisis reveló que tanto machos como hembras iniciaron la formación de un tenáculo desde jóvenes. Sin embargo, solo en los machos emergió a la superficie, se unió a los músculos de la mandíbula y produjo dientes. En las hembras, la estructura quedó incompleta y nunca se mineralizó.

Investigadores analizan la estructura del pez. Foto: www.pnas.org

Evidencias concluyentes

Los investigadores encontraron que los dientes del tenáculo se asentaron en una lámina dental, el mismo tejido que permitió la formación de dientes en la boca. Esta fue la primera vez que se documentó dicha lámina fuera de la mandíbula.

La comparación genética también apoyó la conclusión de que los genes relacionados con la formación de dientes en vertebrados se expresaron en el tenáculo, pero no en los dentículos. Asimismo, fósiles de especies relacionadas mostraron rastros de dientes en estructuras similares.

Relevancia evolutiva

El hallazgo revirtió una de las creencias más arraigadas en biología evolutiva, sobre que los dientes eran estructuras estrictamente orales. Según la investigadora Karly Cohen, el tenáculo representó “el primer ejemplo claro de una estructura dentada fuera de la mandíbula”.

Este descubrimiento sugirió que los dientes pudieron migrar a diferentes partes del cuerpo durante la evolución, ampliando la comprensión sobre su origen y diversidad.

Un pez peculiar

El estudio sobre el pez que usó sus dientes para aparearse también resaltó su apariencia extraña. En su etapa temprana, los ejemplares juveniles parecieron pequeños elefantes comprimidos en un saco vitelino. Esta rareza anatómica explicó por qué los científicos dedicaron décadas a tratar de comprender su biología.

Los peces rata moteados abundaron en el estrecho de Puget, en las aguas poco profundas de Friday Harbor Labs, el centro de investigación de la Universidad de Washington. Esta disponibilidad permitió a los investigadores obtener grandes cantidades de muestras y realizar comparaciones con fósiles.

Implicaciones futuras

La identificación de dientes en el tenáculo abrió la puerta a nuevas preguntas científicas sobre ¿qué otras partes del cuerpo podrían desarrollar dientes?, o ¿qué significó este proceso para la evolución de los vertebrados?

Los especialistas señalaron que este hallazgo representó un ejemplo de cómo la evolución podía conservar estructuras de manera insospechada. Además, reforzó la idea de que los dientes, más allá de su función de masticación, cumplieron roles reproductivos y defensivos en distintas especies.

El descubrimiento del tenáculo dentado en el pez rata moteado no solo reveló una curiosidad biológica, sino que también desafió conceptos sobre la evolución de los dientes en vertebrados. La investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences el pasado 4 de septiembre.