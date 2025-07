Plataforma de EE.UU. recoge restos del cohete de SpaceX en el Golfo de México, se desconoce si tiene permiso

GENERANDO AUDIO...

¿Qué hay detrás del retiro de escombros de SpaceX? | Foto: Uno TV

Una plataforma estadounidense opera en aguas mexicanas del Golfo de México para recuperar fragmentos del cohete Starship, propiedad de la empresa SpaceX de Elon Musk. Se trata de una misión extranjera silenciosa, sin que nadie sepa si tiene permiso para operar, según una asociación civil global.

Los residuos espaciales aparecieron frente a la Playa Bagdad de Tamaulipas unos días después de que el propulsor del cohete explotara el pasado 27 de mayo. Aunque la empresa espacial negó riesgos por dichos escombros, diversos especialistas y pescadores han alertado por los daños que han causado.

Una “misión extranjera silenciosa” retira escombros de SpaceX en Tamaulipas

CONIBIO Global, asociación civil para la conservación e investigación de la biodiversidad global, denunció la presencia de una estructura propiedad de la empresa estadounidense Seacor Marine para retirar la basura espacial de SpaceX sin saber si tiene permisos de operación.

“Es una plataforma estadounidense, cuyo trabajo principal es un servicio de grúas y creemos que SpaceX ha contratado a estas grúas para hacer el retiro (…) desconocemos si tienen permiso de entrar a México y estar recogiendo la basura”. Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global

Foto: Uno TV

Ibarra reconoció que es positivo que se recojan los escombros; sin embargo, también señaló injusticias. “Si nuestros mexicanos pasan algunos metros de los límites permitidos, evidentemente, los sancionan“.

Esta plataforma, que ya lleva tres días en aguas mexicanas, marcha con bandera de Estados Unidos (EE.UU.) y apareció frente a Playa Bagdad para recolectar restos del megacohete de Elon Musk que explotó en el Golfo de México.

Además, el presidente de la asociación civil confirmó que los restos del cohete Starship cayeron en aguas mexicanas. “Detrás de esta plataforma estamos viendo estos motores Raptor, que son parte de la propulsión del cohete”, dijo Ibarra.

¿Cómo han afectado los restos de Starship?

El lanzamiento del cohete Starship del pasado 27 de mayo terminó en una explosión “dentro de aguas nacionales”, según el presidente de CONIBIO Global, lo que ha afectado a las especies de la región y a las comunidades pesqueras.

“Explotó dentro de aguas nacionales, es decir, en territorio mexicano, causando miles de millones de partículas de basura que estuvieron cayendo en Playa Bagdad. No solamente eso, afectó a las especies marinas, afectó a las especies de aves, afectando las comunidades pesqueras”. Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global

Como consecuencia de la basura espacial, la arena se compacta con cada vibración, los nidos de tortuga colapsan y los pescadores pierden su mar.

¿No existen riesgos ni consecuencias por restos de Starship?

El pasado 26 de mayo, SpaceX aseguró que no existen riesgos para el área circundante en donde cayeron los restos de la nave espacial Starship.

“Pruebas independientes previas realizadas a los materiales dentro de la nave espacial, incluyendo análisis de toxicidad, confirman que no presentan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos”. SpaceX

Sin embargo, Sergio Rodríguez, pescador de la zona, aseguró que la caída de residuos espaciales ha afectado su producción pues, según sus palabras, ya no hay peces en la región.

“Sí, como no nos va a afectar, ya no hay peces… ya no hay peces, ya tiene, no nada más esta vez, la del otro lanzamiento también cayeron un montón de residuos no se si haya sido de este, también otra vez se vio que cayó otro más afuera, yo creo que ese cayó en aguas americanas, pero este está aquí en mero enfrente de la playa“, dijo.



El Gobierno de México ya investiga, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la contaminación y prometió revisar el impacto ambiental de los lanzamientos, incluso con acciones legales internacionales.