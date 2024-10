Pokémon: Game Freak confirma severo ciberataque, hackers filtran información de la saga

Se filtran datos de la saga de Pokémon.

Game Freak, el histórico desarrollador de los juegos de Pokémon, confirmó que sufrió un ciberataque en el que, mediante un “acceso no autorizado”, los actores maliciosos consiguieron acceder a su servidor y a información personal de los empleados y otra relacionada con la saga Pokémon.

Según la compañía, los delincuentes tuvieron acceso a la siguiente información de la franquicia Pokémon:

Nuevos juegos

Diseños de personajes beta

Nombre en clave de la próxima consola de Nintendo Switch.

La compañía de videojuegos explicó que, durante el mes de agosto de este año, sufrió un “acceso no autorizado” a sus servidores cuyas consecuencia se han empezado a notar ahora, cuando se ha compartido una gran cantidad de datos sensibles, en una filtración de gran tamaño a la que los usuarios se han referido como ‘Teraleak’.

El ataque sufrido en agosto, por un lado, ha afectado a 2 mil 606 empleados, tanto antiguos como actuales, según ha compartido Game Freak a través de un comunicado. De ellos, se han filtrado datos personales como el nombre y la dirección de correo electrónico de la empresa.

La desarrolladora de Pokémon puntualizó que se pondrá en contacto con aquellos que hayan sido afectados por el ciberataque de forma individual.

Saga de Pokémon afectada en ciberataque

Además de la información personal, los actores maliciosos han aprovechado este ciberataque para robar y filtrar información relacionada, sobre todo, con la saga Pokémon. Concretamente, se han compartido datos internos que incluyen desde el diseño de personajes hasta el código fuente de distintas entregas de la franquicia.

Según han compartido durante este fin de semana algunos usuarios en publicaciones de Reddit y X (antigua Twitter), y han recogido medios como Engadget y Nintendo Everything, se han encontrado filtraciones del código fuente de títulos anteriores, como:

Pokémon Oro (HeartGold) y Plata (Soulsilver)

(HeartGold) y Plata (Soulsilver) Datos relacionados con el próximo videojuego de Pokémon Gen 10, que tiene como nombre en clave ‘Gaia’

También se han encontrado referencias de un nuevo videojuego multijugador en línea de Pokémon al que se refieren como ‘Synapse’, así como el nombre en clave para el próximo videojuego Pokémon Legends: ZA, denominado ‘Ikkaku’.

Otra de las filtraciones incluye el nombre en clave de la próxima consola de Nintendo Switch, conocida internamente como ‘Ounce’.

Asimismo, se han filtrado información sobre una posible secuela de la película Detective Pikachu y otras producciones de la saga planeadas, incluyendo una nueva serie anime.

Además, se han expuesto diseños de múltiples personajes beta de Pokémon.

No obstante, a pesar de haber reconocido el ciberataque, Game Freak no ha hecho referencia a estas filtraciones en el comunicado. Por su parte, Nintendo y The Pokemon Company tampoco se han pronunciado al respecto.

A pesar de todo ello, desde Game Freak dijeron que ya han llevado a cabo la “reconstrucción y reinspección del servidor”, y que continuarán trabajando para fortalecer las medidas de seguridad y evitar que se repitan posibles ciberataques similares. “Nos disculpamos sinceramente por las molestias y preocupaciones causadas a todos los involucrados”, ha concluido la desarrolladora.