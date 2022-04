¿Es apto para niños? Conoce Poppy Playtime, el aterrador juego de Huggy Wuggy

Poppy Playtime, mejor conocido por su protagonista Huggy Wuggy, es un videojuego de terror y supervivencia desarrollado y lanzado por MOB Games, estrenado el 12 de octubre de 2021 para Microsoft Windows, el cual ha cobrado popularidad entre las niñas y niños mexicanos.

¿Qué es Poppy Playtime?

La descripción oficial de Poppy Playtime no engaña a los jugadores, pues advierte desde el inicio que es un juego de terror con la presencia de “juguetes vengativos” que tratarán de atrapar al jugador.

‘Deberás sobrevivir en esta aventura de terror y puzles. Intenta no caer ante los vengativos juguetes que te esperan en la fábrica abandonada. Utiliza tu mochila de agarre para hackear circuitos eléctricos o alcanzar objetos desde lejos. Explora las misteriosas instalaciones y no dejes que te capturen”. Valve

¿Cómo comprar el juego y cuánto cuesta?

Este juego es exclusivo para PC y fue lanzado con un precio aproximado de 3.99 euros, es decir, 87.69 pesos mexicanos. Actualmente, el juego de Huggy Wuggy se vende por 4.99 dólares en la página oficial de Steam (plataforma digital de videojuegos desarrollada por Valve), lo que equivale a 100.62 pesos.

Hasta el momento, Poppy Playtime no está disponible para consolas como XBox Series S/X o One, Playstation 5 ni Nintendo Switch, aunque se especula que las empresas podrían anunciar en 2022 su lanzamiento para sus plataformas debido a su popularidad.

¿Poppy Playtime es un videojuego para niños?

Al tratarse de un juego independiente, Poppy Playtime no tiene una clasificación definida, por lo que no existe una restricción de edad oficial para los jóvenes aficionados de Huggy Wuggy. En caso de llegar a consolas, podría comenzar a tener recomendaciones de uso.

A pesar de la naturaleza terrorífica del personaje principal de este videojuego, el director ejecutivo de Enchanted Mob/Mob Games, Zach Belanger, recalcó en noviembre de 2021 que se trata de un juego adecuado para mayores de 8 años.

“Sólo hay estos juguetes grandes, malvados y aterradores. No es espantoso, no es sangriento, no es combustible para pesadillas” Zach Belanger

¿Cuáles son las clasificaciones para videojuegos?

La Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB, por sus siglas en inglés) emite las clasificaciones de videojuegos de la siguiente manera:

Everyone

Everyone +10

Teen

Mature +17

Adults only +18

Al no tener elementos vulgares ni sangre explícita, Poppy Playtime podría entrar en la categoría de Everyone +10 al contener violencia de caricatura o fantasía ligera, o Teen, por incluir violencia o temas insinuantes, así como una mínima cantidad de sangre, aunque esto no es oficial aún.

¿Por qué existe preocupación por Poppy Playtime?

En Reino Unido, autoridades y padres de familia emitieron una alerta porque los menores de edad quieren ejercer la misma violencia que Huggy Wuggy, personaje de Poppy Playtime, el cual amenaza al jugador con abrazarlo hasta quitarle el último aliento en una juguetería abandonada.

La figura de este monstruo azul se ha vendido en múltiples tonalidades no sólo en Estados Unidos y Reino Unido, sino que también en México se ha puesto a la venta, causando sensación entre los niños y adolescentes de todo el mundo.

Ver más New doll, huggy wuggy, the protagonist of the horror game "poppy playtime"😆 pic.twitter.com/EfyNgSFpdV — Chucky fan (@MarryLam3) April 7, 2022

Desde el lanzamiento de Poppy Playtime, los padres de familia han alertado que los pequeños de la familia no deberían jugar este juego por su alto contenido violento y su mensaje perturbador, además de señalar que Huggy Wuggy puede producir pesadillas.