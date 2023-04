¿Por qué los refrescos de cola saben mejor en botella de vidrio? Esto dicen científicos

El sabor de los refrescos si cambia en vidrio. | Foto: Getty Images.

¿Eres de los que creen que el refresco de cola sabe mucho mejor en botella de vidrio?, pues eso realmente es cierto, según una experta en química de alimentos, que explicó los motivos por los que las bebidas de la cola y general todos los refrescos pueden tener un sabor diferente dependiendo del envase.

¿Por qué la cola de vidrio sabe mejor?

La cola en vidrio sabe mucho mejor debido a que el vidrio es un material natural e inerte, esto quiere decir, que no transfiere productos químicos nocivos o tóxicos a los alimentos y bebidas y por tanto no modifica su sabor.Además de que no tiene olor, ni color.

Al no alterarse las características organolépticas, sabor, olor, color, textura, los alimentos, incluidos los refrescos, mantienen el mismo sabor con el que fueron elaborados, según Sara Risch, química de alimentos y miembro del Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT).

Además, el vidrio conserva el contenido de nutrientes y vitaminas y actúa como una barrera natural contra bacterias potencialmente dañinas o cambios de temperatura, señala Estándar, una empresa dedicada a la inocuidad y gestión alimentaria.

Otra cualidad del vidrio es que al ser un material de origen natural éste es infinitamente reciclable y retornable, lo que facilita la circularidad, dinamiza las economías locales y fomenta un consumo más consciente y amigable con el ambiente.

A diferencia de la cola de vidrio u otros refrescos en este tipo de envase, las bebidas gaseosas envasadas en latas de aluminio pueden presentar una variación de sabor debido a que las latas se encuentran recubiertas con un polímero, el cual puede absorber pequeñas cantidades de sabor soluble del refresco, modificando su gusto.

Lo mismo ocurre con los refrescos envasados en botellas de plástico PET, según la experta, las botellas de plástico pueden transferir sustancias como el acetaldehído a las bebidas, alterando el sabor de los refrescos.

Sin embargo, Risch aclaró que el sabor de un refresco no sólo depende del tipo de envase, sino también de dos factores más: el tiempo y la luz.

La experta en química de alimentos sostiene que la exposición a la luz y el tiempo que el producto permanece en los estantes de las tiendas también pueden afectar el sabor, aun y tratándose de una cola de vidrio.