¿Por qué no debes bañarte o lavar trastes durante una tormenta eléctrica?

¿Es cierto que no debes lavar trastes durante una tormenta? | Foto: Cuartoscuro

Diversos estados del país sufrirán lluvias que pueden acompañarse de descargas eléctricas este lunes 18 de agosto, según el reporte diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante la posibilidad de tormentas, es importante recordar que no se recomienda bañarse ni lavar trastes durante estos fenómenos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En general, las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) desaconsejan tener contacto con el agua durante una tormenta eléctrica, argumentando que los rayos pueden viajar por las cañerías.

¿Por qué no deberías bañarte o lavar trastes durante una tormenta?

Los CDC desaconsejan bañarse durante una tormenta eléctrica debido a que la electricidad de los rayos se conduce por las cañerías.

Por esta razón, los expertos estadounidenses aseguran que lo más recomendable es evitar el agua de todo tipo durante una tormenta eléctrica.

“No se duche, no se bañe, no lave los platos ni se lave las manos”. CDC

Por el contrario, no desaconsejan el uso de celulares y teléfonos inalámbricos, siempre que no estén conectados a un cargador que esté enchufado. “No utilice los teléfonos con cable“, remata la autoridad estadounidense.

Otras recomendaciones para una tormenta si estás dentro de un edificio

Los CDC también emitieron las siguientes recomendaciones para mantenerse seguro cuando esté adentro de un edificio:

1. Evita usar equipos electrónicos de todo tipo

No se recomienda usar ningún aparato que esté conectado a un enchufe, como computadoras, laptops, sistemas de juegos, lavadoras, secadoras o estufas.

¿La razón? Los rayos pueden viajar por los sistemas eléctricos y los sistemas de recepción de radio y televisión, según los CDC.

2. No usar teléfonos con cable

Otra recomendación de los CDC es evitar usar los teléfonos con cable, pues no es seguro usar dispositivos con cable durante una tormenta eléctrica.

Sin embargo, los teléfonos celulares e inalámbricos son completamente seguros durante las tormentas, de acuerdo con los especialistas estadounidenses.

3. No te acuestes en pisos de concreto

Tampoco se recomienda acostarse en pisos de concreto ni apoyarse en paredes de concreto durante una tormenta eléctrica.

¿Cuál es la razón? Los rayos pueden viajar por los cables y las barras de metal de los pisos y las paredes de concreto.

Cabe destacar que se considera como refugio seguro a todo vehículo completamente cerrado o un lugar con cuatro paredes y un techo, como:

Casas

Oficinas

Centros comerciales

Vehículos de techo duro con ventanas subidas

Los vehículos abiertos, tales como carros de golf o motocicletas, y las estructuras abiertas, como glorietas o campos deportivos, no son lugares seguros durante una tormenta eléctrica.