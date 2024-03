Protege tus datos al comprar en Internet; apps podrían robar tu información

Desde un rascador para gatos hasta lo más novedoso en tecnología, el comercio en Internet se ha vuelto el canal preferido de compra por su comodidad, diversidad de productos o promociones.



Tal es su crecimiento que el e-commerce mexicano se posiciona como el segundo mercado online más importante en América Latina, según datos del portal estadístico, Statista.

“Y eso abierto lo que nosotros en ciberseguridad llevamos superficies de ataque es decir cada una de esas superficies de ataques son pues ya sea un comercio electrónico, abren diversas puertas para que los ciberdelincuentes a través de esa puerta puedan meterse y poder tener un ataque a tu seguridad en particular” Ricardo Darling | Vicepresidente de ciberseguridad en C3ntro Telecom

Aunque las plataformas y aplicaciones han implementado diversos candados para proteger a los usuarios, comprar online tiene riesgos.

“Si bien las aplicaciones hacen mucho trabajo o se esfuerzan bastante en crear diferentes métodos de ciberseguridad, aplican diferentes controles de ciberseguridad para tratar de proteger a los usuarios, pero una vez que estamos en internet son nuestros datos personales para cometer fraudes y en ese sentido hay que cuidar a qué tipo de aplicaciones metemos nuestros datos” Manuel Acosta | Director General de Hillstone Networks México



Especialistas en ciberseguridad enlistan algunas recomendaciones para protegerse al comprar online:



“Actualizar el software de los dispositivos y mantenerlos protegidos con antivirus” Ricardo Darling | Vicepresidente de ciberseguridad en C3ntro Telecom

“Cada vez que descargo una actualización de mi sistema operativo, ya sea en mi dispositivo móvil, en mi computadora, etcétera estoy ayudando a que parches de seguridad que han creado los fabricantes me lleguen a mi dispositivo y entonces mantengan mi nivel de seguridad arriba, contar con un hardware, un software que me permita mantener mi seguridad, por ejemplo, un antivirus que me prevenga ante cualquier tema de identificar algún posible evento de seguridad” Ricardo Darling | Vicepresidente de ciberseguridad en C3ntro Telecom

Mantén una navegación segura y acceder solo a sitios oficiales

“Muchas veces no somos conscientes de que cuando llegamos a una página, por ejemplo, de redes sociales de repente la página nos invita a darle clic a alguna liga o etcétera, hay que ser muy consciente de que posiblemente estemos accediendo a una liga que puede tener un evento malicioso” Ricardo Darling | Vicepresidente de ciberseguridad en C3ntro Telecom

Conectarse a redes de Internet seguras

“Dado que como son medios libres de acceso a internet puede haber también ciberdelincuentes que hayan implementado algunos malwares o algunos maliciosos que puedan estar grabando las conversaciones o las comunicaciones con el objetivo de encontrar usuarios y passwords o credenciales que les permitan a ellos poder acceder a tus cuentas personales” Manuel Acosta | Director General de Hillstone Networks México



Señalan que es importante leer qué permisos se otorgan a las aplicaciones y activar la verificación en dos pasos en aquellas plataformas que lo permitan.