Presentan avances del Proyecto Kutsari en Palacio Nacional | Foto: Cuartoscuro

Antonio Gutiérrez Domínguez, director de Innova Bienestar, informó, este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional, sobre el proyecto Kutsari de diseño de semiconductores, incluyendo un prototipo de sistema para la detección de creatinina en la saliva, lo cual podría ayudar a detectar el desarrollo de enfermedades como la diabetes.

“La detección de la creatinina nos permite monitorear con suficiente tiempo de anticipación el posible desarrollo de una enfermedad de deficiencia renal como la diabetes o alguna otra”. Antonio Gutiérrez Domínguez, director de Innova Bienestar

Presentan el sistema de detección de creatinina como parte del proyecto Kutsari

A través de la Mañanera de este miércoles, Gutiérrez Domínguez aseguró que se ha hecho una investigación básica en materiales del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), así como el desarrollo tecnológico de un chip diseñado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

De esta forma, se ha trabajado en la creación de un prototipo de instrumento para la detección de creatinina en saliva, según se dio a conocer en Palacio Nacional.

El titular de Innova Bienestar presentó imágenes del prototipo para detectar creatinina en la saliva y adelantó que esta innovación funciona a partir de nanopartículas de cobre optimizadas.

De esta manera, también dio un vistazo al chip para el control universal de sensores diseñado por el INAOE y a la tarjeta PCB con chip encapsulado, también diseñada por el INAOE.

Presentan avances en centros de diseño de semiconductores

También se informó que se cuenta con tres centros de diseño de semiconductores en diferentes estados.

Puebla : lista para su inauguración

: lista para su inauguración Jalisco : lista para iniciar operaciones en instalaciones del Cinvestav-Guadalajara

: lista para iniciar operaciones en instalaciones del Cinvestav-Guadalajara Sonora: se firmó un acuerdo con el estado para la instalación de la sede en la Universidad de Sonora en Hermosillo

“En Puebla ya estamos listos para arrancar Kutsari, el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores“, celebró el Gobierno de Puebla a través de redes sociales.

Finalmente, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez también informó que el proyecto Kutsari impulsa la vinculación con la industria mundial de semiconductores a través de los siguientes puntos:

Diálogos con la Asociación Coreana de semiconductores para explorar posibles colaboraciones

Diálogos con la empresa Siemens para posible colaboración

Diálogos con el IMEC de Bélgica en capacitación acelerada, inversión y desarrollo conjunto

Participación junto con la Canlelti, la SE, y la Embajada de Estados Unidos en los foros binacionales de semiconductores

Convenio con Intel con la posibilidad de acceder a tecnología

El director de Innova Bienestar destacó que “en cuatro o cinco décadas, el desarrollo tecnológico ha sido impresionante” y resaltó las investigaciones hechas dentro de México. “Introducirse en el sector de semiconductores nutre nuevo conocimiento al desarrollo de la industria y nutre al sustento de México”, remató.

¿Qué es y en qué consiste el llamado “Proyecto Kutsari”?

En febrero de este año, el Gobierno de México presentó el “Proyecto Kutsari“, orientado para fortalecer la cadena de valor de semiconductores en el país, contribuyendo a la industria y a la economía, según la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El proyecto articulará conocimiento y tecnologías hechas en México por Centros Públicos SECIHTI e instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras, según dijeron las autoridades mexicanas este año.

Rosaura Ruiz, titular de SECIHTI, recordó que los semiconductores provienen de la física cuántica y su desarrollo se intensificó con el nacimiento del transistor bipolar de contacto de punto de 1947, inventado por los físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley.

“Para fortalecer la cadena de valor de semiconductores en el país (…) se trata de un ejemplo de cómo la ciencia básica, que busca el conocimiento por el saber mismo, da lugar a grandes adelantos tecnológicos”. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de SECIHTI

El proyecto de semiconductores está liderado por el director general del Centro Público de la Secihti, InnovaBienestar de México, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, quien dio un reporte de las actividades de este proyecto.

¿Qué son y para qué sirven los semiconductores?

Un semiconductor es un material que puede conducir electricidad en determinadas condiciones. A diferencia de los conductores (como los metales) que permiten el flujo fácil de la corriente eléctrica y los aislantes (como el caucho) que bloquean el flujo de la corriente, los semiconductores tienen propiedades que se encuentran entre los dos extremos, explicó la empresa tecnológica Lenovo a través de su blog.

Los semiconductores se usan en dispositivos como teléfonos inteligentes, ordenadores, coches, refrigeradores y en casi todos los aparatos electrónicos.