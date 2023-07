¿Puede surgir un apocalipsis zombi? Esto dice la ciencia

Caminata zombi en Times Square, Nueva York. Foto: AFP

En la cultura popular, los muertos vivientes son personas o animales que han regresado de la muerte con hambre de carne humana, pero qué dice la ciencia sobre la posibilidad que surja un apocalipsis zombi en la vida real como sucede en “Zombieland” o “Guerra Mundial Z”.

La contundente respuesta de Harvard sobre la posibilidad de un apocalipsis zombi

¿Podrían regresar a la vida los muertos vivientes y devorar e infectar a otros? La Universidad de Harvard respondió con un rotundo “no” sobre la posibilidad de un apocalipsis zombi, al menos no como sucede en la ciencia ficción.

“Aunque una pandemia que crea síntomas similares a los zombis es teóricamente posible, un apocalipsis zombi de la vida real no debería ocupar un lugar importante en nuestra lista de preocupaciones”, explicó el Dr. Steven Schlozman de la Escuela de Medicina de Harvard.

“Lo que siempre digo es que somos humanos, por lo que tenemos muchas formas de acabar con nosotros mismos sin zombis” Dr. Steven Schlozman, Escuela de Medicina de Harvard

Pero, eso no quiere decir que no existan ciertas enfermedades u organismos que pueden provocar un efecto parecido en sus víctimas, y es que el concepto de este tipo de “infección tiene sus raíces en la verdad científica”, según un artículo de la Clínica de Cleveland.

¿Qué enfermedades tienen síntomas similares a los de los zombis?

Quizá sea imposible que sucedan escenarios similares como en “La noche de los muertos vivientes” del director George A. Romero (1968) o la locura de “28 días después” de Danny Boyle (2003), pero algunas de estas enfermedades tienen síntomas parecidos.

Infecciones fúngicas como en The Last of Us

La serie “The Last of Us“, basada en el videojuego homónimo, causó sensación entre los espectadores desde su lanzamiento. En esta ficción, los dos personajes principales son sobrevivientes de una pandemia global causada por el Cordyceps, un hongo parásito que se apodera de su huésped y lo convierte en un zombi.

En realidad, cordyceps no puede infectar a los humanos, pero es un hongo parásito que infecta a ciertos insectos como hormigas o arácnidos, explicó la microbióloga Anisha Misr de la Clínica de Cleveland en Estados Unidos.

“No es probable que los cordyceps puedan saltar entre especies e infectar a un ser humano de la misma forma que en la serie.” Anisha Misr

Rabia

La rabia es causada por un virus y es una de las enfermedades más peligrosas conocidas por los humanos, dijo LewisGale Physicians, una asociación médica de Estados Unidos.

Y agregó que los síntomas a menudo comienzan dentro de tres a siete días, y suelen ser los siguientes:

Dolor, hormigueo o picazón en el sitio de la mordedura u otro sitio de entrada del virus

músculos rígidos

Aumento de la producción de saliva espesa

Síntomas parecidos a los de la gripe, como dolor de cabeza, fiebre, fatiga, náuseas

Espasmos dolorosos y contracciones de la garganta cuando se expone al agua

Comportamiento errático o extraño, como morder, retorcerse, espasmos y delirios

Desarrollo de fobias intensas al agua (hidrofobia)

Parálisis

“Si no se trata, la muerte generalmente ocurre dentro de una semana después de que aparecen los síntomas”. LewisGale Physicians

“El virus está en la saliva, el cerebro o el tejido nervioso de los animales infectados. La mayoría de las veces, los humanos contraen la rabia a través de una mordedura o un arañazo de un animal infectado. El virus también puede transmitirse si el tejido infectado entra en contacto con la piel de los ojos, la nariz o la boca”, dijo la asociación.

Enfermedad del sueño

La tripanosomiasis africana, también conocida como “enfermedad del sueño”, es causada por parásitos microscópicos de la especie Trypanosoma brucei o mosca tsetsé.

Los síntomas iniciales de la enfermedad del sueño incluyen:

Fiebre y escalofríos

Dolor en las articulaciones

Picor

dolores de cabeza

Una vez que el parásito invade el cerebro y el sistema nervioso central, aparecen los síntomas similares a los de los zombis, que pueden incluir:

Mala coordinación motora.

Confusión

Cambios de comportamiento

Trastornos del sueño

Lepra

Es una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae y se transmite a través del contacto cercano y prolongado con una persona infectada, según la página de LewisGale Physicians.

La lepra causa daño al sistema nervioso, la piel y las articulaciones, así como: