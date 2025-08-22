GENERANDO AUDIO...

DXOMARK muestra los mejores celulares para fotografía. FOTO: Getty Images

Conoce los mejores smartphones de acuerdo con el más reciente ranking de DXOMARK, plataforma que evalúa el rendimiento de cámaras en smartphones. Con 175 puntos, el Huawei Pura 80 Ultra desbancó al Oppo Find X8 Ultra, que lideraba la lista en días pasados.

Aunque existen usuarios que cuestionan los criterios de DXOMARK, la firma continúa siendo un referente en el posicionamiento de cámaras móviles, influyendo en las decisiones de compra de muchos consumidores.

Top 10 de celulares con mejor cámara, según DXOMARK

Estos son los smartphones mejor calificados en el informe de este mes:

Huawei Pura 80 Ultra – 175 puntos Oppo Find X8 Ultra – 169 puntos Vivo X200 Ultra – 167 puntos Huawei Pura 70 Ultra – 163 puntos Apple iPhone 16 Pro Max – 161 puntos Google Pixel 9 Pro XL – 160 puntos Xiaomi 15 Ultra – 159 puntos Honor Magic6 Pro – 158 puntos Apple iPhone 16 Pro – 157 puntos Huawei Mate 60 Pro+ – 157 puntos

[TE PUEDE INTERESAR: Cómo tomar buenas fotos con el celular y qué móvil elegir si te interesa la fotografía]

Este listado refleja la dominación de Huawei en el sector fotográfico móvil, con varios modelos en las primeras posiciones.

Equipos fuera del Top 10

El ranking sorprendió al dejar fuera a marcas que históricamente ocupaban los primeros lugares, como Samsung. El Galaxy S25 Ultra aparece en la posición 19, con 151 puntos, lo que muestra el cambio de tendencias en el mercado.

FOTO: Captura de XDOMARK

Características de la cámara del Huawei Pura 80 Ultra

El smartphone líder del ranking destaca por sus especificaciones avanzadas en fotografía y video:

Cámara HDR Ultra Iluminación de 50 MP, sensor de 1 pulgada, apertura F1.6-F4.0 y OIS.

de 50 MP, sensor de 1 pulgada, apertura F1.6-F4.0 y OIS. Ultra Gran Angular de 40 MP (F2.2).

de 40 MP (F2.2). Telefoto de 50 MP con zoom óptico 3.7x, OIS y desplazamiento de sensor.

con zoom óptico 3.7x, OIS y desplazamiento de sensor. Telefoto de 12.5 MP con zoom óptico 9.4x (F3.6).

con zoom óptico 9.4x (F3.6). Cámara Ultra Chroma de 1.5 M y flash LED .

y . Resolución de hasta 8,192 × 6,144 píxeles en fotografía y 3,840 × 2,160 píxeles en video.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En la parte frontal, incorpora una cámara selfie de 13 MP (gran angular, F2.0, con autoenfoque), que soporta hasta 4,160 × 3,120 píxeles y video en 4K.

Con este resultado, Huawei refuerza su presencia en el mercado móvil, consolidándose como la marca con más equipos en el top 10 de DXOMARK, superando a competidores como Apple, Google y Samsung en el apartado fotográfico.