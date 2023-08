¿Qué es el herpes zóster, la enfermedad que padece Romina Marcos?

Romina Marcos es hija de Niurka Marcos. | Foto: Shutterstock/Getty Images.

Romina Marcos, hija de la actriz cubana Niurka, dio a conocer a través de redes sociales que sufre de herpes zóster, el cual aseguró es producto de cuestiones emocionales.

“Al leer todo el hate que he recibido, todas esas palabras y esos comentarios; al dejar que otros decidan lo que es mejor para mí, como si me conocieran, como si supieran quién soy, me solté”, describió Romina al hablar de lo que motivó su enfermedad.

Pero, ¿qué es el herpes zóster?

El herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. Si bien puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, se presenta, con mayor frecuencia, como una franja de ampollas alrededor del lado izquierdo o derecho del torso, de acuerdo con Mayo Clinic.

El zóster se presenta a causa del virus de la varicela-zóster, que es el mismo virus que provoca la varicela. La clinica señala que si tuviste varicela, el virus permanece inactivo en el tejido nervioso, cerca de la médula espinal y el cerebro. Años más tarde, el virus puede reactivarse y causar zóster.

No es una afección que puede poner en riesgo la vida, pero el zóster puede ser muy doloroso. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de tenerlo, y el tratamiento temprano puede contribuir a acortar la duración de la infección que produce y a reducir las posibilidades de tener complicaciones.

Síntomas del herpes zórter

Dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo

Sensibilidad al tacto

Erupción cutánea de color rojo que comienza unos días después del dolor

Ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras

Picazón

Y algunas personas pueden presentar:

Fiebre

Dolor de cabeza

Sensibilidad a la luz

Fatiga

Complicaciones

Neuralgia posherpética. En algunas personas, el dolor del zóster continúa mucho tiempo después de la desaparición de las ampollas. Esta enfermedad es conocida como «neuralgia posherpética» y aparece cuando las fibras nerviosas dañadas envían mensajes de dolor confusos y exagerados de la piel al cerebro .

En algunas personas, el dolor del zóster continúa mucho tiempo después de la desaparición de las ampollas. . Pérdida de la visión. El zóster en el ojo o alrededor de este (zóster oftálmico) puede causar infecciones oculares dolorosas que pueden provocar la pérdida de la visión .

El zóster en el ojo o alrededor de este (zóster oftálmico) puede causar . Problemas neurológicos. Según qué nervios se vean afectados, el zóster puede causar una inflamación del cerebro (encefalitis), parálisis facial o problemas auditivos o del equilibrio .

Según qué nervios se vean afectados, . Infecciones de la piel. Si las ampollas del zóster no se tratan correctamente, es posible contraer infecciones bacterianas de la piel.

¿Cómo se previene?

Si bien no existe una cura para el zóster, el tratamiento inmediato con medicamentos antivirales recetados puede acelerar la curación y reducir el riesgo de sufrir complicaciones.

El zóster dura, por lo general, entre dos y seis semanas. La mayoría de las personas contraen zóster una sola vez, pero es posible contraerlo dos o más veces.