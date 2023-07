Enfermedad de Lyme: ¿qué es y quiénes la han padecido?

La picadura de una garrapata puede provocar en los seres humanos una infección bacteriana con síntomas similares a la gripe conocida como enfermedad de Lyme, un padecimiento que han sufrido muchos famosos como Thalía y Justin Biebier. Pero, ¿qué es esta enfermedad?, aquí te lo decimos.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria llamada Borrelia burgdorferi, la cual habita en las garrapatas de patas negras, también llamadas garrapatas del venado, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés).

Las garrapatas adquieren las bacterias cuando se alimentan de pequeños roedores, como los ratones, que pueden estar infectados con la Borrelia burgdorferi. Aunque no todas las especies de garrapatas portan esta bacteria.

Según la NIH, una persona puede contraer la enfermedad si una garrapata infectada lo pica en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, la mayoría de las personas que son picadas por una garrapata no contraen la enfermedad de Lyme.

Esta enfermedad es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Foto: Internet

Los síntomas de la enfermedad de Lyme son:

Fiebre y escalofríos

Malestar general

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Rigidez en el cuello

Además se puede presentar una erupción en “forma de escarapela”, una mancha roja y plana o ligeramente elevada en el sitio de la picadura de la garrapata, a menudo con un área clara en el centro. Esta lesión puede ser bastante grande y expandirse en tamaño. Esta erupción se denomina eritema migratorio.

No obstante, conforme la enfermedad de Lyme avanza los síntomas empeoran hasta llegar a padecer una parálisis o debilidad en los músculos de la cara, problemas de corazón, hinchazón articular y problemas de habla.

Famosos con enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme la han padecido algunos famosos como la cantante mexicana Thalía, quien en 2020 informó a sus seguidores en redes sociales haber padecido dicha enfermedad, y recientemente su hermana Laura Zapata reveló que la cantante de “Amor a la mexicana” vive días complicados desde que fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme hace casi 13 años.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’, indicó Zapata durante un encuentro con la prensa.

En enero del mismo año, Justin Bieber también confesó estar librando una batalla contra la enfermedad Lyme.

Otros famosos que han padecido la enfermedad de Lyme son: Avril Lavinge, Richard Gere, Bella Hadid, Ben Stiller e incluso el expresidente de los Estados Unidos George W. Bush.