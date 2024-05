¿Qué es la justicia intergeneracional y de qué se trata este término ligado al cambio climático?

¿De qué se trata la justicia intergeneracional?. Foto: Shutterstock

Es probable que en los últimos tiempos hayas escuchado el término, que recientemente ha agarrado tracción en discusiones sobre el cambio climático y las reformas al sistema de pensiones, pero ¿qué es en sí la justicia intergeneracional y de qué se trata? En Unotv.com te lo contamos.

De entrada, tenemos que decirte que no se trata de un término jurídico, por lo que no puedes ir pensando en hacer pedir un juicio contra las generaciones pasadas, ni tus hijos pueden demandarte por no consentirlos de chicos.

¿Qué es la justicia intergeneracional?

Aunque hay varias teorías al respecto, la justicia intergeneracional es un término de la ética, y se refiere al “deber” que tiene una generación con otra. Algo así como lo de honrar a los antecesores, pero invertido, tomando en cuenta cómo afectará tus decisiones a las futuras generaciones.

Este concepto es más utilizado en cuanto al debate sobre el desarrollo sustentable, ya que el mayor reto es tomar decisiones que resuelvan las diversas problemáticas en el presente y que además no creen otras en el futuro.

Ello, pues sus teóricos destacan que las generaciones futuras no están para defenderse, a pesar de que indudablemente resultarán afectadas por lo que se decida ahora. Como en la crisis hídrica, sobre garantizar el abasto ahora, pero con medidas que garanticen su consumo en algunas décadas.

O el que la construcción masiva de viviendas para cubrir la demanda actual no hará que tus hijos, o sus contemporáneos, se queden sin servicios porque la zona no se desarrolló acorde al crecimiento inmobiliario.

¿De qué se trata entonces la justicia intergeneracional?

Como te decíamos, hay varias teorías sobre este concepto, una de ellas, la de la Reciprocidad Indirecta, afirma que todos tenemos la obligación de devolver a los demás lo que recibió de ellos.

Mientras que la de la Reciprocidad Descendiente dice que toda generación está obligada a transferir a la siguiente un capital al menos equivalente al que heredó de la anterior. No sólo se refiere al dinero, sino también, en árboles, agua, aire limpio, y otros recursos.

Como ves, esto no sólo aplica para el medio ambiente, y también es usado cuando se habla de las pensiones, donde cada vez sube mas la edad y las semanas necesarias para el retiro, siendo necesarias ahorros mayores para hacer frente a las necesidades.

Sin ahondar en detalles, éste es un tema en el que las autoridades y legisladores en todo el mundo toman decisiones que surtirán efecto en 10 o 20 años, pasándoles la “deuda” a quienes estén en el cargo entonces, lo que además es frecuentemente recordado a quienes se encargan de proponer y analizar las iniciativas para reformar el sistema de pensiones.

En tanto que, volviendo a lo medioambiental, el ejemplo más claro es el debate vehículos eléctricos vs. combustibles fósiles, en el que es frecuente culpar a quienes prefieren los primeros de preferir el poder llenar el tanque en minutos, en vez de dejarlo cargando durante la noche, sin importarles que los hidrocarburos causarán más estragos al clima en el futuro, y que además los dejará sin gasolina, de no hacer una transición paulatina desde ahora.