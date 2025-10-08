GENERANDO AUDIO...

Tormenta negra puede afectar parte de México. FOTO: Getty|Cuartoscuro

Una tormenta negra podría afectar varios estados de la República Mexicana, de acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), que advierte lluvias muy fuertes a puntuales intensas en 11 estados del país. Pero, ¿qué significa este fenómeno?

El paso del huracán Priscilla trae consigo vientos de alta intensidad, fuertes lluvias y oleaje elevado, por lo que las autoridades piden a 11 entidades extremar precauciones durante los próximos días.

¿Qué es una tormenta negra?

El término “tormenta negra” se utiliza en Asia para referirse al nivel más alto de advertencia dentro del sistema de alertas de tormentas por lluvias, implementado en países como China, Japón y Taiwán, según el Observatorio de Hong Kong.

Estas tormentas negras se caracterizan por lluvias extremadamente fuertes que pueden provocar inundaciones severas, congestiones viales y acumulaciones de agua superiores a los 70 milímetros, niveles muy similares a los que se esperan en algunas regiones de México.

De acuerdo con el Observatorio de Hong Kong, existen tres niveles de advertencia:

Ámbar: caída de 30 mm de lluvia en una hora.

caída de 30 mm de lluvia en una hora. Rojo: caída de 50 mm en una hora.

caída de 50 mm en una hora. Negro: caída de 70 mm en una hora.

La tormenta negra es, por tanto, la categoría más alta, y advierte sobre lluvias que pueden causar graves inundaciones y bloqueos de tráfico.

¿Habrá tormenta negra en 11 entidades México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no confirmado la presencia de una tormenta negra en el país. Sin embargo, las precipitaciones esperadas de entre 75 y 150 milímetros alcanzan niveles similares a los que definen este fenómeno.

Los estados con pronóstico de lluvias intensas son:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Hasta el momento, el huracán Priscilla se encuentra en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, pero se prevé que aumente su intensidad a categoría 3 en las próximas horas, lo que mantendría las lluvias intensas y condiciones de temporal en gran parte del país.