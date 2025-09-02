Qué hacer antes, durante y después de una lluvia intensa o inundación: guía práctica

GENERANDO AUDIO...

Guía rápida para las fuertes lluvias. Foto: Shutterstock

En la temporada de lluvias y ciclones muchas comunidades en México enfrentan riesgos de encharcamientos, deslaves o inundaciones, estos fenómenos naturales, cada vez más frecuentes, pueden poner en peligro tanto a las personas como a sus bienes.

La prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos, por lo que resulta fundamental conocer qué medidas tomar antes, durante y después de una lluvia intensa o inundación.

¿Qué hacer ante una inundación?

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de su portal oficial, ha difundido una serie de recomendaciones para enfrentar estas emergencias.

A estas medidas se suman lineamientos de protección civil y de organismos humanitarios como la Cruz Roja, que ofrecen pautas claras para salvaguardar la vida y la salud.

Antes de una lluvia intensa o inundación

La preparación es la clave para minimizar daños, por lo que ell INPI recomienda:

Identificar rutas de salida seguras hacia zonas altas o refugios temporales.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas de plástico, un radio portátil, linterna, baterías, botiquín de primeros auxilios y agua potable.

Mantener reservas de alimentos no perecederos y asegurar el agua limpia sellando pozos o aljibes.

Limpiar azoteas, desagües y calles cercanas para evitar bloqueos por basura.

Asegurar objetos sueltos como macetas, láminas o herramientas que puedan ser arrastrados por el viento.

Revisar el buen estado de tu vehículo, especialmente frenos, batería y limpiaparabrisas.

Proteger a los animales de compañía y nunca dejar solos a los niños.

Estar atento a los comunicados oficiales y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

Durante una lluvia intensa o inundación

Si la lluvia comienza y el nivel del agua se eleva, lo más importante es mantener la calma. Las recomendaciones incluyen:

Desconectar la energía eléctrica y cerrar la llave de gas para prevenir accidentes.

Evitar salir de casa, pero si la evacuación es obligatoria, hacerlo de inmediato siguiendo las rutas establecidas.

No cruzar calles, avenidas ni cauces de agua; la fuerza de la corriente puede arrastrar a una persona o un vehículo.

Si conduces, no intentes atravesar zonas inundadas, busca un lugar seguro para detenerte.

Refugiarse en sitios altos y mantenerse comunicado con familiares o vecinos para informar tu ubicación.

Después de una lluvia intensa o inundación

Una vez que el agua ha bajado, el peligro no termina. Para proteger tu salud y tu vivienda considera lo siguiente:

Regresa a tu hogar únicamente cuando las autoridades lo indiquen.

Evita tocar cables eléctricos caídos, estructuras dañadas o acumulaciones de agua con corriente cercana.

Limpia y desinfecta tu vivienda usando guantes y botas para prevenir infecciones.

Hierve el agua o desinféctala con cloro antes de consumirla.

Desecha los alimentos que hayan tenido contacto con el agua contaminada.

Permanece atento a posibles deslaves, hundimientos o nuevas lluvias que puedan generar otra emergencia.

La importancia de la prevención

Aunque los fenómenos naturales no se pueden detener, sí es posible reducir sus riesgos con información y organización, así como elaborar un plan familiar de emergencia, preparar suministros básicos y mantener la calma en momentos críticos son pasos esenciales para proteger tu vida y la de tus seres queridos.

La prevención comienza en casa, pero también se fortalece en comunidad, estar atentos, colaborar con vecinos y seguir las indicaciones de las autoridades puede marcar la diferencia ante una emergencia.