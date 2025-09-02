Qué hacer antes, durante y después de una lluvia intensa o inundación: guía práctica

16:22 | Aldo Flores
Guía rápida para las fuertes lluvias. Foto: Shutterstock

En la temporada de lluvias y ciclones muchas comunidades en México enfrentan riesgos de encharcamientos, deslaves o inundaciones, estos fenómenos naturales, cada vez más frecuentes, pueden poner en peligro tanto a las personas como a sus bienes.

La prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos, por lo que resulta fundamental conocer qué medidas tomar antes, durante y después de una lluvia intensa o inundación.

¿Qué hacer ante una inundación?

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a través de su portal oficial, ha difundido una serie de recomendaciones para enfrentar estas emergencias.

A estas medidas se suman lineamientos de protección civil y de organismos humanitarios como la Cruz Roja, que ofrecen pautas claras para salvaguardar la vida y la salud.

Antes de una lluvia intensa o inundación

La preparación es la clave para minimizar daños, por lo que ell INPI recomienda:

  • Identificar rutas de salida seguras hacia zonas altas o refugios temporales.
  • Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes en bolsas de plástico, un radio portátil, linterna, baterías, botiquín de primeros auxilios y agua potable.
  • Mantener reservas de alimentos no perecederos y asegurar el agua limpia sellando pozos o aljibes.
  • Limpiar azoteas, desagües y calles cercanas para evitar bloqueos por basura.
  • Asegurar objetos sueltos como macetas, láminas o herramientas que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Revisar el buen estado de tu vehículo, especialmente frenos, batería y limpiaparabrisas.
  • Proteger a los animales de compañía y nunca dejar solos a los niños.
  • Estar atento a los comunicados oficiales y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.

Durante una lluvia intensa o inundación

Si la lluvia comienza y el nivel del agua se eleva, lo más importante es mantener la calma. Las recomendaciones incluyen:

  • Desconectar la energía eléctrica y cerrar la llave de gas para prevenir accidentes.
  • Evitar salir de casa, pero si la evacuación es obligatoria, hacerlo de inmediato siguiendo las rutas establecidas.
  • No cruzar calles, avenidas ni cauces de agua; la fuerza de la corriente puede arrastrar a una persona o un vehículo.
  • Si conduces, no intentes atravesar zonas inundadas, busca un lugar seguro para detenerte.
  • Refugiarse en sitios altos y mantenerse comunicado con familiares o vecinos para informar tu ubicación.

Después de una lluvia intensa o inundación

Una vez que el agua ha bajado, el peligro no termina. Para proteger tu salud y tu vivienda considera lo siguiente:

  • Regresa a tu hogar únicamente cuando las autoridades lo indiquen.
  • Evita tocar cables eléctricos caídos, estructuras dañadas o acumulaciones de agua con corriente cercana.
  • Limpia y desinfecta tu vivienda usando guantes y botas para prevenir infecciones.
  • Hierve el agua o desinféctala con cloro antes de consumirla.
  • Desecha los alimentos que hayan tenido contacto con el agua contaminada.
  • Permanece atento a posibles deslaves, hundimientos o nuevas lluvias que puedan generar otra emergencia.

La importancia de la prevención

Aunque los fenómenos naturales no se pueden detener, sí es posible reducir sus riesgos con información y organización, así como elaborar un plan familiar de emergencia, preparar suministros básicos y mantener la calma en momentos críticos son pasos esenciales para proteger tu vida y la de tus seres queridos.

La prevención comienza en casa, pero también se fortalece en comunidad, estar atentos, colaborar con vecinos y seguir las indicaciones de las autoridades puede marcar la diferencia ante una emergencia.

