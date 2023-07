¿Recibiste el código “7642” por mensaje de WhatsApp y no sabes qué significa? No te preocupes, aquí te decimos todo lo que debes saber de éste y todos los códigos que se están haciendo virales entre los usuarios de la app de mensajería instantánea.

¿Qué es y qué significa el código “7642” en WhatsApp?

El código 7642 en WhatsApp es una combinación numérica que se ha vuelto bastante popular en WhatsApp y otras redes sociales, y que significa “I will always be for you”, que en español significa: “siempre estaré para ti”.

La intención de enviar el código numérico en lugar de la frase es que sea una forma rápida y sencilla de comunicar el mensaje.

Otros códigos populares usados en WhatsApp y otras redes sociales

Otros códigos que pueden usarse comúnmente en redes sociales, principalmente en WhatsApp y TikTok, son:

Código 1427 que significa: “ te quiero para siempre”

que significa: “ Código 182 que significa: “te odio”

que significa: Código 14324 que significa: “I love you so much” o “te amo mucho”

que significa: Código 88 que significa: “adiós”

que significa: Código 14313 que significa: “I love you a lot” o “te amo demasiado”

que significa: Código 1437 que significa: “I love you forever”

Código 143 que significa: “te amo”

que significa: Código 1543 que significa: “todavía te amo”

que significa: Código 14643 que significa: “I will always love you”

¿Cómo saber qué significa cada número del código?

Para saber qué significa cada número de los códigos que se han viralizado en WhatsApp es necesario conocer el número de letras que tiene cada palabra, ya que dicho número será el que la represente, asegura el sitio especializado en tecnología “Unocero”.

Por ejemplo, en el caso del código 7642 que significa “siempre estaré para ti”, el código se desglosa de esta manera:

S I E M P R E = 7 letras

E S T A R É = 6 letras

P A R A = 4 letras

T I = 2 letras

Otro ejemplo es el del código 143 que significa “i love you” o te amo en español:

I = 1 letra

L O V E = 4 letras

Y O Y = 3 letras

¿Cuál es el origen de los códigos usados en WhatsApp?

De acuerdo con sitios especializados en tecnología, principalmente estos códigos de WhatsApp empezaron a popularizarse en los países angloparlantes a través de e plataformas como TikTok con la intención de tener un nivel extra de privacidad en sus conversaciones.

Y es que, al escribir con código numéricos como “7642” o 1427” las personas ajenas al chat no podrían saber de qué se está hablando en dicha conversación. Sin embargo, al viralizarse y popularizarse su uso, la confidencialidad y secrecía en los mensajes termina por ser menos efectiva.

Según el periódico español “El Debate”, el uso de códigos de este tipo en las plataformas digitales es una adaptación del lenguaje L337 o Leet, el cual era una forma de escritura alfanumérica, que se popularizó en la década de los años 90 y a principios del año 2000 en las comunidades de juegos en línea.

Este tipo de lenguaje consiste en representar palabras a través de números, caracteres especiales y letras. Es decir, puede ser reemplazando determinadas letras por números o caracteres que se parezcan a ellas en apariencia o pronunciación.

Por ejemplo, la letra “e” se suele reemplazar por el número “3” como en Hello se escribe “H3llo” o el uso del “4” que puede significar “por ti”, en referencia a la pronunciación en inglés de “4” que es “four” y que se asemeja a la expresión “for you”.