¿Quiénes son John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis, ganadores del Premio Nobel de Física?

Los ganadores se dieron a conocer este martes 7 de octubre. Foto: AFP

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a Michel H. Devoret, John Clarke y John M. Martinis por sus experimentos que demostraron efectos cuánticos.

La Real Academia Sueca de Ciencias informó que los físicos fueron galardonados por “el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico“.

¿Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Física?

Michel H. Devoret

Es un físico francés, profesor de física aplicada en Yale University

Pionero en los campos de quantronics (electrónica cuántica basada en superconductores), circuitos cuánticos y diseño de “átomos artificiales” con superconductores

Entre sus contribuciones están: el bombeo de un solo electrón (single-electron pump), estudios de tunelamiento cuántico a escala mayor y el desarrollo de la electrodinámica de circuito cuántico (circuit quantum electrodynamics, o circuit QED)

John Clarke

Nació en 1942, originalmente del Reino Unido, y ha desarrollado su carrera en la Universidad de California (Berkeley)

Clarke ha hecho contribuciones clave en el estudio de dispositivos superconductores, particularmente con SQUIDs (dispositivos súper sensibles de interferencia cuántica superconductora), instrumentos que permiten detectar campos magnéticos extremadamente débiles

John M. Martinis

Es un físico estadounidense con una trayectoria ligada a la investigación en qubits superconductorios

Fue líder del grupo de Google Quantum AI para construir computadores cuánticos basados en qubits superconductes

Más tarde dejó Google y fundó su propia empresa (Qolab) para seguir desarrollando tecnología cuántica

¿Por qué ganaron el Nobel?

La mecánica cuántica es famosa por describir fenómenos extraños a escalas muy pequeñas (átomos, electrones). Pero durante mucho tiempo se creyó que estos efectos, como el tunelamiento cuántico, en que partículas “cruzan” barreras que clásicamente no podrían, no podrían observarse en sistemas “grandes” o macroscópicos.

Lo que Devoret, Clarke y Martinis lograron fue:

Construir circuitos superconductores que actúan como “átomos artificiales”, esto permite que corrientes eléctricas y voltajes colectivos se comporten con efectos cuánticos

que actúan como “átomos artificiales”, esto permite que corrientes eléctricas y voltajes colectivos se comporten con efectos cuánticos Mostrar que en esos circuitos puede darse tunelamiento cuántico macroscópico, es decir, que el sistema escape de un estado atrapado a través de barreras energéticas mediante un efecto cuántico, incluso cuando el sistema es lo bastante “grande” como para ser manejable con instrumentos eléctricos

Demostrar que la energía en estos circuitos se comporta cuantizada, que solo ciertas cantidades discretas son absorbidas o emitidas, un rasgo clásico de sistemas cuánticos.

En sus anuncios, la Real Academia Sueca de Ciencias señaló que estos experimentos hicieron posible que fenómenos cuánticos “salieran del mundo atómico” y pudieran usarse en tecnologías reales, sentando las bases del desarrollo de computadoras cuánticas, sensores cuánticos y criptografía cuántica.

Su trabajo conectó el mundo teórico de la mecánica cuántica con circuitos eléctricos reales, demostrando que los efectos cuánticos no se limitan a lo microscópico, y esa “transición” hacia lo macroscópico abre la puerta a tecnologías cuánticas a escala práctica.