Registran el primer tiburón naranja de ojos blancos del mundo: imágenes del impactante hallazgo en Costa Rica

¿Qué le pasó a este tiburón nodriza naranja? | Foto: Facebook (ParisminaDomusDei)

Un grupo de pescadores descubrió un extraño tiburón nodriza de color naranja y ojos blancos en Costa Rica, según se compartió el pasado 11 de agosto de 2024. Un año después, investigadores confirmaron que se trata del primer espécimen con estas características del que se tenga registro.

Los descubridores aseguraron en su momento que este ejemplar también presentaba una fuerza inusual para su especie, cuya pigmentación suele ser de color marrón y que, tras varios meses después de su hallazgo, se confirmó que padece xantismo.

Así es el tiburón naranja de ojos blancos

El 11 de agosto de 2024, la empresa de pesca y turismo Parismina Domus Dei compartió nueve fotografías de un tiburón nodriza con la piel de color anaranjado, capturado durante una salida de pesca deportiva cerca del Parque Nacional Tortuguero, a una profundidad de 37 metros y una temperatura del agua de 31,2 °C.

“Tuvimos la oportunidad de sacar este nodriza de este peculiar color anaranjado, primera vez que vemos uno de este color, si alguien ha visto alguno parecido nos lo cuentan”. Parismina Domus Dei

Garvin Watson, pescador deportivo de Parismina Domus Dei, reconoció que este ejemplar los sorprendió por sus inusuales características, incluyendo una fuerza fuera de lo común, según dijo a la cadena CNN en español.

“Fue demasiado poderoso. Nosotros hemos sacado de estos tiburones de ahí mismo, hemos hecho varias capturas que, obviamente, los liberamos porque somos pescadores deportivos. Sus colores son marrón, gris oscuro con un poco de blanco, pero la pelea de este tiburón fue diferente a los que hemos enganchado”, señaló Watson.

El 1 de agosto de 2025, casi un año más tarde del hallazgo, investigadores de la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, confirmaron que se trató del primer avistamiento de un tiburón nodriza de color naranja.

Los pescadores celebraron el anuncio en sus redes sociales. “Este descubrimiento no solo resalta la riqueza natural de nuestras aguas del Caribe, sino que también abre la puerta a nuevos estudios sobre la biodiversidad del caribe costarricense”, señalaron.

El primer tiburón nodriza con xantismo

A través de un estudio publicado en la publicación científica Springer Nature Link, los científicos brasileños confirmaron que se trata del primer tiburón nodriza xántico, Ginglymostoma cirratum, registrado en aguas costarricenses.

“El tiburón adulto, de aproximadamente 200 cm de longitud total, exhibió una intensa pigmentación amarillo-naranja y ojos blancos, lo que indica una condición conocida como albino-xantocromismo”. Fragmento del estudio publicado en Springer Nature Link

Los investigadores aseguraron que se necesitan más investigaciones para explorar los posibles factores genéticos o ambientales que influyen en esta rara anomalía de pigmentación en los tiburones.

¿Qué es el xantismo?

El xantismo, fenómeno caracterizado por pigmentación amarilla, es poco común en especies marinas y no se había reportado previamente en peces cartilaginosos del Caribe, de acuerdo con el estudio.

“Este hallazgo único sugiere que el xantismo no afecta la supervivencia de esta especie”, destacaron los autores de la investigación.

En comparación con informes previos de pigmentación anormal en G. cirratum, como albinismo, piebaldismo e hipomelanosis, este es el primer caso documentado científicamente de xantismo total en la especie y el primer registro en el Mar Caribe.

¿Cómo son los tiburones nodriza?

Los tiburones nodriza son tiburones bentónicos, o que viven en el fondo, que son comunes en los mares tropicales y templados del Océano Atlántico, de acuerdo con la organización de conservación marina MarAlliance.

“Algunos buceadores (y científicos) los consideran perezosos, ya que a menudo se encuentran durmiendo bajo los salientes de los arrecifes durante el día, pero en realidad los tiburones nodriza son en gran medida nocturnos y son bastante activos al anochecer”. MarAlliance

Mientras que muchos tiburones necesitan nadar para respirar, los tiburones nodriza pueden bombear agua sobre sus branquias mediante el «bombeo bucal», es decir, abriendo y cerrando la boca, detallan los expertos.

Además, precisan que los tiburones nodriza son, en gran medida, inofensivos para el ser humano, ya que se alimentan obligatoriamente por succión y utilizan sus pequeños dientes sobre todo para agarrarse.

Aunque están totalmente protegidos de la pesca en Belice desde 2012, sus largos tiempos de generación hacen que se recuperen lentamente de la sobrepesca: los estudios han estimado que los tiburones nodriza no alcanzan la madurez sexual hasta los 25 años de edad.